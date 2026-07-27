O Magazine Luiza inaugurou nesta segunda-feira, 27, o auditório “Tia Luiza”, na loja 1, no Centro de Franca. O espaço homenageia a fundadora Luiza Trajano Donato, que morreu em fevereiro de 2024, aos 97 anos, e foi criado para preservar e compartilhar a trajetória da empresa, fundada há 69 anos e atualmente com mais de 1.300 lojas em todo o Brasil.

O auditório reúne uma galeria que apresenta a evolução do Magazine Luiza desde a inauguração da primeira unidade. O ambiente destaca campanhas que marcaram a história da rede e oferece recursos interativos, como QR Codes que direcionam os visitantes ao Museu Vivo do Magalu.

Espaço terá uso diário

Além de preservar a memória da empresa, o auditório terá papel estratégico na rotina do grupo. O local receberá diariamente as reuniões matinais das equipes, sediará o Rito de Comunhão às segundas-feiras, transmitirá a TV Luiza às quintas-feiras e também será utilizado para treinamentos de gerentes, diretores, executivos e colaboradores de diversas regiões do país.