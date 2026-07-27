A morte de Mikael Santos Lima completa dois meses nesta segunda-feira, 27. Nascido e criado em Franca, o jovem de 29 anos estava desaparecido desde o dia 27 de maio e foi encontrado morto em 3 de junho, em uma área de mata na zona rural do município.

As investigações apontaram que Mikael foi vítima de um homicídio. O laudo necroscópico do IML (Instituto Médico Legal) confirmou que ele foi executado com seis disparos de arma de fogo na região da cabeça e do rosto.

Segundo o exame pericial, foram identificadas seis perfurações compatíveis com tiros de calibre .380, todas concentradas na face e na cabeça da vítima. Os peritos também constataram a mutilação das pontas dos dedos e do polegar.