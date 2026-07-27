O entregador Kaio Silva, de 27 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, na Santa Casa de Franca, onde estava internado desde o grave acidente de moto sofrido no dia 13 de julho, no Jardim Califórnia. Ele não resistiu às complicações dos ferimentos provocados pela colisão.

Acidente causou traumatismo grave

Kaio teria entrado na contramão e colidido frontalmente contra um carro. Com a força do impacto, ele foi arremessado contra o para-brisa do veículo, e o capacete teria se soltado durante a batida.

O motociclista ficou desacordado no asfalto até a chegada das equipes de resgate, sendo socorrido e encaminhado à Santa Casa.

Internação e morte