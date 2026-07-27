A Prefeitura de Franca notificou os proprietários de mais de 100 terrenos para que realizem a limpeza de seus imóveis. A relação foi publicada na edição de sábado, 25, do Diário Oficial do Município e estabelece prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação. Caso a exigência não seja atendida, os responsáveis poderão ser multados e ainda arcar com os custos caso o serviço seja executado pela administração municipal.

Mais de 100 imóveis foram notificados

A relação ocupa sete páginas do Diário Oficial do Município e reúne terrenos distribuídos por diversos bairros da cidade, entre eles Jardim Consolação, Jardim Paulistano, Jardim Adelinha, Jardim Aeroporto III, Residencial Irineu Zanetti, Jardim Veneza, Residencial Palermo City, Jardim Noêmia, Jardim Piratininga II, Parque Dom Pedro I, Vila Formosa, Villa Santa Gianna e Residencial Meirelles.

Em alguns casos, um mesmo proprietário aparece com mais de um lote na lista de notificações.

Prazo para regularização