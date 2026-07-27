Veja o obituário desta segunda-feira, 27, em Franca:
Nome: Nair Barcelos Alves
- Idade: 81 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Geraldo Siguinolfi
- Idade: 90 anos
- Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
- Horário previsto do sepultamento: 14h
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