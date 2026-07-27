27 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 27, em Franca:

Nome: Nair Barcelos Alves

  • Idade: 81 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
  • Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Geraldo Siguinolfi 

  • Idade: 90 anos
  • Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista 
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

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