O homem encontrado morto na noite deste domingo, 26, em uma construção no cruzamento das avenidas José Lourenço e Geralda Rocha Silva, no Parque Vicente Leporace, em Franca, foi identificado como Rodrigo de Oliveira Silva, de 49 anos, natural do município.

A Polícia Militar foi acionada após pessoas que passavam pelo local encontrarem a vítima caída.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no endereço e constataram o óbito.

Exames devem apontar causa da morte