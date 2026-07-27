O homem encontrado morto na noite deste domingo, 26, em uma construção no cruzamento das avenidas José Lourenço e Geralda Rocha Silva, no Parque Vicente Leporace, em Franca, foi identificado como Rodrigo de Oliveira Silva, de 49 anos, natural do município.
A Polícia Militar foi acionada após pessoas que passavam pelo local encontrarem a vítima caída.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no endereço e constataram o óbito.
Exames devem apontar causa da morte
Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML (Instituto Médico Legal), onde passa por exames que devem determinar a causa da morte.
Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o velório e o sepultamento da vítima.
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