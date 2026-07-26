Um homem foi encontrado morto na noite deste domingo, 26, em uma construção no cruzamento das avenidas José Lourenço e Geralda Rocha Silva, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O corpo foi localizado por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a Polícia Militar. O óbito foi constatado por um médico do Samu.

A vítima estava caída na construção quando foi avistada por pessoas que passavam pela região. Após o acionamento da Polícia Militar, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi enviada ao endereço.

No local, o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) confirmou a morte da vítima.

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