Um homem foi encontrado morto na noite deste domingo, 26, em uma construção no cruzamento das avenidas José Lourenço e Geralda Rocha Silva, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O corpo foi localizado por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a Polícia Militar. O óbito foi constatado por um médico do Samu.
A vítima estava caída na construção quando foi avistada por pessoas que passavam pela região. Após o acionamento da Polícia Militar, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi enviada ao endereço.
No local, o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) confirmou a morte da vítima.
Investigação
Após os trabalhos da perícia, o corpo será removido por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames.
As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.
Matéria em atualização.
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