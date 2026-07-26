26 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto em construção no Leporace

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Viatura da Polícia Militar; corporação atendeu à ocorrência
Viatura da Polícia Militar; corporação atendeu à ocorrência

Um homem foi encontrado morto na noite deste domingo, 26, em uma construção no cruzamento das avenidas José Lourenço e Geralda Rocha Silva, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O corpo foi localizado por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a Polícia Militar. O óbito foi constatado por um médico do Samu.

A vítima estava caída na construção quando foi avistada por pessoas que passavam pela região. Após o acionamento da Polícia Militar, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi enviada ao endereço.

No local, o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) confirmou a morte da vítima.

Investigação

Após os trabalhos da perícia, o corpo será removido por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Matéria em atualização.

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