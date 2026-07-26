Um Volkswagen Gol furtado durante a madrugada deste domingo, 26, em Patrocínio Paulista, foi encontrado poucas horas depois abandonado e batido contra o muro de uma residência no Jardim Simões, em Franca. O veículo havia sido levado enquanto o proprietário, de 23 anos, participava de um evento na cidade.

O jovem, morador de Cássia (MG), contou que estacionou o carro por volta das 22h30 de sábado, 25, e foi assistir ao show. Ao retornar ao local, por volta das 2h, percebeu que o veículo havia sido furtado.

“Acionamos a polícia e fizemos o boletim de ocorrência. Começamos a divulgar nas redes sociais e muitas pessoas ajudaram compartilhando”, relatou.

Localizado horas depois