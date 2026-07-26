Um Volkswagen Gol furtado durante a madrugada deste domingo, 26, em Patrocínio Paulista, foi encontrado poucas horas depois abandonado e batido contra o muro de uma residência no Jardim Simões, em Franca. O veículo havia sido levado enquanto o proprietário, de 23 anos, participava de um evento na cidade.
O jovem, morador de Cássia (MG), contou que estacionou o carro por volta das 22h30 de sábado, 25, e foi assistir ao show. Ao retornar ao local, por volta das 2h, percebeu que o veículo havia sido furtado.
“Acionamos a polícia e fizemos o boletim de ocorrência. Começamos a divulgar nas redes sociais e muitas pessoas ajudaram compartilhando”, relatou.
Localizado horas depois
Na manhã deste domingo, enquanto seguia para Patrocínio Paulista em busca de imagens de câmeras de segurança que pudessem auxiliar nas investigações, o proprietário recebeu a informação de que o carro havia sido localizado em Franca.
Segundo ele, o motorista perdeu o controle da direção ao entrar em uma rua sem saída, fez uma curva brusca e bateu contra o muro de uma residência no Jardim Simões. Após a colisão, o veículo foi abandonado.
“Estavam andando à toa com o carro, provavelmente com intenções erradas”, afirmou.
Prejuízo e investigação
A Polícia Militar esteve no local, acionou o proprietário e registrou a ocorrência. O veículo foi removido por um guincho.
O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 8 mil. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor do furto e o responsável pelos danos causados ao automóvel.
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