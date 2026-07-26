As convenções partidárias realizadas neste domingo, 26, em São Paulo (SP), oficializaram as candidaturas de três nomes ligados a Franca para as eleições de 2026. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) foi confirmado como candidato a deputado federal, enquanto a empresária Flávia Lancha e o vereador Daniel Bassi, ambos do PSD, tiveram homologadas as candidaturas a deputada estadual e deputado federal, respectivamente.
Os registros ainda precisam ser protocolados e aprovados pela Justiça Eleitoral antes do início oficial da campanha, previsto para 16 de agosto.
De acordo com o calendário eleitoral de 2026, os pedidos de registro das candidaturas devem ser analisados pela Justiça Eleitoral até 15 de agosto.
Guilherme Cortez mira vaga na Câmara dos Deputados
Deputado estadual com base política construída em Franca, Guilherme Cortez teve a candidatura a deputado federal confirmada durante a convenção do PSOL, realizada no bairro da Liberdade, na capital paulista. Caso seja eleito, poderá encerrar um período de 20 anos sem que Franca tenha um representante na Câmara dos Deputados.
Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Cortez afirma reunir condições de disputar a vaga com competitividade.
“Estou muito empolgado. Pela primeira vez em 20 anos, nossa região pode voltar ao Congresso Nacional. Nossa candidatura é uma das prioridades nacionais do partido, porque temos uma grande chance de nos eleger. E com todo respeito aos demais candidatos de Franca, eles sabem que somos os únicos com chances reais de chegar lá. Se a nossa região se unir, podemos voltar para Brasília!”, afirmou.
Segundo o parlamentar, durante o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, foram destinados mais de R$ 20 milhões para Franca e região, recursos utilizados, por exemplo, na construção de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nos bairros jardins Palma e Aeroporto IV.
Flávia Lancha disputa vaga na Alesp
A empresária do setor cafeeiro Flávia Lancha teve a candidatura a deputada estadual oficializada durante a convenção estadual do PSD. Ela participou do evento acompanhada por uma caravana de apoiadores de Franca e de municípios da região.
“Estou muito emocionada. Foi a concretização de um trabalho que venho desenvolvendo há anos em defesa de Franca e da região”, disse Flávia.
“Meu coração está em festa com todos que viveram comigo este momento tão especial, que é a oficialização da minha candidatura. Temos muito trabalho pela frente, mas estou muito confiante”, completou.
Daniel Bassi concorre pela primeira vez à Câmara Federal
Também durante a convenção estadual do PSD, o vereador Daniel Bassi, de 36 anos, teve a candidatura a deputado federal homologada. Esta será a primeira disputa do parlamentar por uma vaga na Câmara dos Deputados.
Bassi iniciou a trajetória política em 2018, quando assumiu uma cadeira como suplente na Câmara Municipal. Em 2020, foi eleito vereador com cerca de 2.600 votos, sendo o quarto mais votado da cidade. Nas eleições de 2024, recebeu 4.334 votos e terminou como o terceiro candidato mais votado do município. O vereador também presidiu a Câmara de Franca e fundou o Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Franca.
“O partido confiou em meu nome e aceitei este desafio de disputar uma eleição que será extremamente dura por entender que temos possibilidade de vencer e também, principalmente, pela necessidade que Franca e os municípios vizinhos têm de contar com um representante legítimo e genuíno de nossa região no Congresso Nacional”, afirmou.
Convenção nacional do PSD
A convenção nacional do PSD, realizada no mesmo evento, confirmou Ronaldo Caiado como candidato à Presidência da República, tendo Gilberto Kassab como candidato a vice-presidente. O partido também estabeleceu como meta ampliar suas bancadas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de São Paulo.
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