As convenções partidárias realizadas neste domingo, 26, em São Paulo (SP), oficializaram as candidaturas de três nomes ligados a Franca para as eleições de 2026. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) foi confirmado como candidato a deputado federal, enquanto a empresária Flávia Lancha e o vereador Daniel Bassi, ambos do PSD, tiveram homologadas as candidaturas a deputada estadual e deputado federal, respectivamente.

Os registros ainda precisam ser protocolados e aprovados pela Justiça Eleitoral antes do início oficial da campanha, previsto para 16 de agosto.

De acordo com o calendário eleitoral de 2026, os pedidos de registro das candidaturas devem ser analisados pela Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

Guilherme Cortez mira vaga na Câmara dos Deputados