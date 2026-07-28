A Polícia Civil está na fase final de um segundo inquérito que investiga a série de ameaças e ataques contra advogados em Franca e poderá indiciar novos envolvidos. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, o delegado Márcio Murari, chefe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), afirmou que a investigação aponta uma escalada das intimidações, que passaram a atingir também familiares de advogados.

O caso ganhou repercussão em 1º de junho, quando o escritório MVB Advogados, no Jardim Piratininga, foi alvo de um ataque incendiário durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem desceu de um veículo, despejou um líquido inflamável na fachada de madeira do imóvel e ateou fogo antes de fugir.

Na época, os sócios do escritório afirmaram acreditar que o atentado estava relacionado a uma sequência de ameaças sofridas após a atuação em uma disputa judicial. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca repudiou o ataque e passou a acompanhar o caso, com apoio da OAB São Paulo.

Primeiro inquérito foi arquivado