Um motociclista foi detido pela Polícia Militar Rodoviária na tarde deste domingo, 26, após fugir de uma fiscalização de trânsito na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca. Segundo a polícia, durante a tentativa de escapar da abordagem, ele cometeu infrações, colocou motoristas e pedestres em risco e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada por direção perigosa.

A fiscalização era realizada nas proximidades do Posto Paineirão e tinha como foco motocicletas de alta cilindrada, em uma ação realizada com frequência aos fins de semana para coibir irregularidades e práticas perigosas nas rodovias da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária, os agentes visualizaram um grupo de motociclistas trafegando lado a lado. Durante a abordagem, um dos condutores, que pilotava uma Yamaha MT-07, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Os policiais também observaram que a motocicleta estava com a placa traseira levantada, dificultando sua identificação.