Um motociclista foi detido pela Polícia Militar Rodoviária na tarde deste domingo, 26, após fugir de uma fiscalização de trânsito na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca. Segundo a polícia, durante a tentativa de escapar da abordagem, ele cometeu infrações, colocou motoristas e pedestres em risco e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada por direção perigosa.
A fiscalização era realizada nas proximidades do Posto Paineirão e tinha como foco motocicletas de alta cilindrada, em uma ação realizada com frequência aos fins de semana para coibir irregularidades e práticas perigosas nas rodovias da região.
De acordo com a Polícia Rodoviária, os agentes visualizaram um grupo de motociclistas trafegando lado a lado. Durante a abordagem, um dos condutores, que pilotava uma Yamaha MT-07, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Os policiais também observaram que a motocicleta estava com a placa traseira levantada, dificultando sua identificação.
Após acompanhamento, o motociclista foi interceptado no dispositivo de acesso à rodovia Cândido Portinari, no sentido Cristais Paulista.
Dispositivo para ocultar a placa
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o condutor informou aos policiais que havia instalado um dispositivo para inclinar a placa da motocicleta com o objetivo de evitar a identificação por radares de fiscalização eletrônica enquanto trafegava em alta velocidade.
Durante a vistoria, a equipe constatou outras irregularidades, entre elas o pneu em mau estado de conservação, o dispositivo instalado na placa e a situação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que estava vencida. Segundo a polícia, o motociclista já havia cumprido o período de suspensão do direito de dirigir, mas ainda não havia regularizado o documento.
Ao todo, foram lavrados 12 autos de infração de trânsito.
Moto será periciada
A motocicleta foi apreendida e será submetida à perícia para análise do dispositivo instalado na placa. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
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