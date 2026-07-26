Uma casa em Miguelópolis, na região de Franca, foi alvo de um assalto na manhã desse sábado, 25. Dois criminosos invadiram o imóvel, renderam a proprietária e uma funcionária, roubaram R$ 1,8 mil em dinheiro, joias, bijuterias e outros objetos de valor e fugiram antes da chegada da Polícia Militar.
As câmeras de segurança da residência registraram toda a ação. As imagens mostram o momento em que a moradora tentou impedir a entrada dos assaltantes, mas foi arrastada para o interior da casa pela dupla. Durante a abordagem, ela perdeu os sentidos.
Pouco depois, uma funcionária chegou ao imóvel sem saber do crime em andamento e também foi surpreendida pelos criminosos. Armados com uma faca e uma arma de fogo, os suspeitos obrigaram a mulher a indicar onde ficava o quarto da proprietária.
Casa foi revirada
No interior da residência, os assaltantes reviraram os cômodos em busca de bens de valor. Entre os itens levados estão R$ 1,8 mil em dinheiro, joias, bijuterias e outros pertences. Após recolherem os objetos em uma sacola, a dupla deixou o local pelo portão da frente.
A proprietária recuperou a consciência já deitada em sua cama, depois que os criminosos haviam fugido.
Polícia investiga
A Polícia Militar foi acionada logo após o assalto e realizou buscas pela região, mas, até o fechamento deste texto, nenhum suspeito havia sido preso.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190.
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