Uma casa em Miguelópolis, na região de Franca, foi alvo de um assalto na manhã desse sábado, 25. Dois criminosos invadiram o imóvel, renderam a proprietária e uma funcionária, roubaram R$ 1,8 mil em dinheiro, joias, bijuterias e outros objetos de valor e fugiram antes da chegada da Polícia Militar.

As câmeras de segurança da residência registraram toda a ação. As imagens mostram o momento em que a moradora tentou impedir a entrada dos assaltantes, mas foi arrastada para o interior da casa pela dupla. Durante a abordagem, ela perdeu os sentidos.

Pouco depois, uma funcionária chegou ao imóvel sem saber do crime em andamento e também foi surpreendida pelos criminosos. Armados com uma faca e uma arma de fogo, os suspeitos obrigaram a mulher a indicar onde ficava o quarto da proprietária.

Casa foi revirada