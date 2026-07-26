Cerca de 48 horas após o temporal que atingiu Ribeirão Preto e municípios vizinhos, a cidade já apresenta avanços na recuperação dos serviços públicos. O balanço foi divulgado neste domingo, 26, pelo prefeito Ricardo Silva (PSD), durante reunião do Gabinete de Crise na Prefeitura, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da primeira-dama do estado, Cristiane Freitas.
A energia elétrica foi restabelecida em 97% do município, segundo a Prefeitura, restando cerca de 10 mil instalações sem fornecimento. Ribeirão Preto chegou a ficar totalmente sem energia em alguns momentos. O abastecimento de água, comprometido pela paralisação de mais da metade dos poços da Saerp (Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto), deve ser completamente normalizado ainda neste domingo com o uso de geradores emergenciais.
Na área da saúde, apesar dos danos registrados em hospitais, incluindo a Santa Casa, a Prefeitura contratou leitos particulares para garantir atendimento em UTI. Das 48 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 29 sofreram danos e quatro não deverão reabrir nesta segunda-feira.
Educação e infraestrutura
Na educação, 41 das 146 escolas municipais foram afetadas pelo temporal. Destas, 26 permanecem sem condições de retomar as aulas nesta segunda-feira, afetando cerca de 5 mil dos mais de 50 mil estudantes da rede.
A recuperação da infraestrutura urbana também avança. Segundo o balanço, 87% dos semáforos já estão em funcionamento e apenas três vias seguem interditadas: as ruas Patriarca e Zerrener e um trecho da avenida do Café, nas proximidades da USP (Universidade de São Paulo). A expectativa é de que o transporte coletivo opere integralmente a partir desta segunda-feira.
Na assistência social, a Prefeitura contabiliza 12 pessoas acolhidas em abrigos públicos, de um total de 400 vagas disponíveis. Outras 1.806 estão desalojadas e permanecem hospedadas em casas de parentes ou amigos.
Guariba concentra maior preocupação
Durante a reunião, o prefeito Ricardo Silva afirmou que Guariba é a cidade mais afetada da região e defendeu prioridade no atendimento ao município.
“Vou dizer ao governador, ajude Ribeirão, mas se tiver que escolher, dá para Guariba”, declarou.
O governador Tarcísio de Freitas informou que o governo estadual continua percorrendo os municípios atingidos e confirmou que Guariba enfrenta a situação mais crítica, com 80% dos consumidores ainda sem energia elétrica.
Segundo ele, as rajadas oficiais de vento chegaram a 121 km/h, enquanto medições do IAC registraram velocidades de até 160 km/h, provocando a queda de 54 torres de transmissão.
“É um evento sem precedente, a gente não lembra de ter visto na história recente, em região nenhuma, um prejuízo dessa monta, um dano à rede de eletricidade e à rede de transmissão semelhante a esse”, afirmou.
Apoio do Estado
O Governo Estadual enviou mantimentos, colchões, cobertores e água às cidades atingidas. Também destinou dois lotes de 3 mil telhas para o reparo de casas e escolas e reforçou o abastecimento com o envio de 11 caminhões-pipa.
Para o setor agropecuário, foram anunciadas linhas de crédito pelo Feap (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), subvenção ao seguro rural e financiamentos da Desenvolve São Paulo para auxiliar na reconstrução de propriedades afetadas. O temporal causou danos em armazéns, estufas, canaviais e pomares.
O balanço divulgado pelas autoridades aponta uma vítima fatal e 22 pessoas feridas atendidas na região.
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