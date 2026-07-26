Cerca de 48 horas após o temporal que atingiu Ribeirão Preto e municípios vizinhos, a cidade já apresenta avanços na recuperação dos serviços públicos. O balanço foi divulgado neste domingo, 26, pelo prefeito Ricardo Silva (PSD), durante reunião do Gabinete de Crise na Prefeitura, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da primeira-dama do estado, Cristiane Freitas.

A energia elétrica foi restabelecida em 97% do município, segundo a Prefeitura, restando cerca de 10 mil instalações sem fornecimento. Ribeirão Preto chegou a ficar totalmente sem energia em alguns momentos. O abastecimento de água, comprometido pela paralisação de mais da metade dos poços da Saerp (Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto), deve ser completamente normalizado ainda neste domingo com o uso de geradores emergenciais.

Na área da saúde, apesar dos danos registrados em hospitais, incluindo a Santa Casa, a Prefeitura contratou leitos particulares para garantir atendimento em UTI. Das 48 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 29 sofreram danos e quatro não deverão reabrir nesta segunda-feira.

Educação e infraestrutura