26 de julho de 2026
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REDE MUNICIPAL

Franca abre atribuição de aulas para o segundo semestre letivo

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Escola Municipal Prof. Antônio Sicchierolli, no Residencial Baldassari; Cesum e EJA estão entre as modalidades com atribuição de aulas
Escola Municipal Prof. Antônio Sicchierolli, no Residencial Baldassari; Cesum e EJA estão entre as modalidades com atribuição de aulas

A Secretaria Municipal de Educação de Franca iniciou o processo de atribuição de aulas para o segundo semestre letivo de 2026. As regras, publicadas no Diário Oficial desse sábado, 25, definem a escolha de professores que atuarão na EJA (Educação de Jovens e Adultos), EJA na modalidade de EaD (Educação a Distância), Cesum (Centro de Educação Supletiva Municipal), Cursinho Popular e Espaço de Difusão Científica. A atribuição ocorrerá na próxima terça-feira, 28.

Os professores interessados deverão comparecer nos horários definidos pela Secretaria Municipal de Educação, conforme cronograma estabelecido na portaria. A atribuição seguirá os critérios de classificação e escolha de aulas e será válida exclusivamente para o segundo semestre deste ano letivo.

As vagas contemplam diversas áreas do conhecimento, entre elas Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Física, Química, Biologia, Arte, Educação Física, Inglês, Filosofia e Sociologia. Também há oportunidades para Redação e Atualidades, disciplinas ofertadas no Cursinho Popular Municipal.

A expectativa é atender às demandas das diferentes modalidades de ensino mantidas pela rede municipal.

Novas atribuições na EJA EaD

A portaria também amplia e detalha as responsabilidades dos professores que atuarão na Educação de Jovens e Adultos na modalidade de Ensino a Distância.

Além das atividades presenciais, os docentes deverão acompanhar o desempenho dos estudantes no ambiente virtual de aprendizagem, realizar encontros síncronos semanais, produzir materiais digitais, atualizar conteúdos na plataforma Moodle, elaborar avaliações on-line, participar de fóruns de discussão, utilizar relatórios de desempenho e oferecer atendimento aos alunos durante toda a jornada de trabalho.

O documento ainda determina a realização de avaliações presenciais e a adaptação do currículo para estudantes da Educação Especial, quando necessário.

Outra exigência prevista é a assinatura de um Termo de Cessão de Uso de Imagem, Voz e Conteúdo pelos professores contemplados com aulas na modalidade EaD, autorizando a utilização do material produzido nas atividades educacionais desenvolvidas pelo município.

Permutas e recursos

A Secretaria Municipal de Educação também regulamentou os pedidos de permuta entre professores de diferentes unidades escolares.

As solicitações poderão ser encaminhadas por e-mail até as 23h59 do dia 31 de julho. Os pedidos serão analisados pela secretária municipal de Educação, que decidirá pelo deferimento ou indeferimento conforme a legislação vigente e as necessidades da rede.

A portaria ainda prevê prazo para apresentação de recursos relacionados ao processo de atribuição de aulas e autoriza novas atribuições caso permaneçam aulas disponíveis após a conclusão da primeira etapa.

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