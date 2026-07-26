A Secretaria Municipal de Educação de Franca iniciou o processo de atribuição de aulas para o segundo semestre letivo de 2026. As regras, publicadas no Diário Oficial desse sábado, 25, definem a escolha de professores que atuarão na EJA (Educação de Jovens e Adultos), EJA na modalidade de EaD (Educação a Distância), Cesum (Centro de Educação Supletiva Municipal), Cursinho Popular e Espaço de Difusão Científica. A atribuição ocorrerá na próxima terça-feira, 28.

Os professores interessados deverão comparecer nos horários definidos pela Secretaria Municipal de Educação, conforme cronograma estabelecido na portaria. A atribuição seguirá os critérios de classificação e escolha de aulas e será válida exclusivamente para o segundo semestre deste ano letivo.

As vagas contemplam diversas áreas do conhecimento, entre elas Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Física, Química, Biologia, Arte, Educação Física, Inglês, Filosofia e Sociologia. Também há oportunidades para Redação e Atualidades, disciplinas ofertadas no Cursinho Popular Municipal.