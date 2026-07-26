A Prefeitura de Franca oficializou novos termos de colaboração que asseguram mais de R$ 4,3 milhões para a manutenção de cinco creches administradas por entidades assistenciais no município. Os convênios, publicados na edição desse sábado, 25, do Diário Oficial do Município, destinam os recursos ao custeio das unidades até o final de 2026.

A maior parte dos repasses será destinada à Liga de Assistência Social e Educação Popular, responsável pela administração de quatro unidades de educação infantil conveniadas com o município.

A Creche Dr. Valeriano Gomes do Nascimento receberá R$ 967.812,84. Já a Creche Escola Breno Moacyr Bastos Marson contará com R$ 968.018,86, enquanto a Creche Escola José Roberto Pereira Pires terá um repasse de R$ 959.133,97. O Centro de Convivência Infantil Fonte de Luz será contemplado com R$ 496.721,04.

Manutenção das unidades