A Prefeitura de Franca oficializou novos termos de colaboração que asseguram mais de R$ 4,3 milhões para a manutenção de cinco creches administradas por entidades assistenciais no município. Os convênios, publicados na edição desse sábado, 25, do Diário Oficial do Município, destinam os recursos ao custeio das unidades até o final de 2026.
A maior parte dos repasses será destinada à Liga de Assistência Social e Educação Popular, responsável pela administração de quatro unidades de educação infantil conveniadas com o município.
A Creche Dr. Valeriano Gomes do Nascimento receberá R$ 967.812,84. Já a Creche Escola Breno Moacyr Bastos Marson contará com R$ 968.018,86, enquanto a Creche Escola José Roberto Pereira Pires terá um repasse de R$ 959.133,97. O Centro de Convivência Infantil Fonte de Luz será contemplado com R$ 496.721,04.
Manutenção das unidades
Outro termo de colaboração prevê o repasse de R$ 975.158,48 para a Creche Bom Pastor, garantindo a continuidade dos serviços prestados pela instituição até 31 de dezembro deste ano.
Somados, os cinco convênios representam um investimento de aproximadamente R$ 4,37 milhões, destinados à manutenção das unidades de educação infantil conveniadas com o município. Os recursos integram a política de parceria da Prefeitura com entidades filantrópicas responsáveis pelo atendimento de crianças da rede municipal.
Aditivos publicados
Além dos novos termos de colaboração, o Diário Oficial deste sábado também trouxe a publicação de aditivos em convênios firmados com outras entidades assistenciais, ampliando os recursos destinados a projetos sociais e educacionais em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.