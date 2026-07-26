26 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 26, em Franca:

Nome: Job Evaristo de Andrade 

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
  • Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: José Pereira da Silva 

  • Idade: 83 anos
  • Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários