Veja o obituário deste domingo, 26, em Franca:
Nome: Job Evaristo de Andrade
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: José Pereira da Silva
- Idade: 83 anos
- Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
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