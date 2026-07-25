O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve em Ribeirão Preto neste sábado, 25, e anunciou que o Governo Federal reconhecerá oficialmente a situação de emergência em seis municípios paulistas atingidos pelo temporal da última sexta-feira, 24. A medida permitirá o acesso a recursos para atendimento às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução da infraestrutura danificada.
A região de Ribeirão Preto foi atingida por ventos de até 122 km/h e acumulou 24 milímetros de chuva em apenas 20 minutos. Segundo meteorologistas, a intensidade da tempestade foi provocada por uma sequência de microexplosões atmosféricas, fenômeno que concentra rajadas extremas em áreas localizadas.
O temporal provocou a morte de um homem, que foi soterrado após o desabamento do telhado de um galpão sobre a residência onde estava. Hospitais, prédios públicos e imóveis residenciais sofreram danos, enquanto árvores foram derrubadas, vias ficaram interditadas e a queda de postes e torres de transmissão deixou milhares de imóveis sem energia elétrica e comprometeu o abastecimento de água. Diante dos estragos, as prefeituras decretaram situação de emergência.
"Sei que nós tivemos um óbito aqui em Ribeirão Preto, infelizmente um ferimento mais grave de uma pessoa, mas toda a solidariedade, todo o nosso apoio, todo o nosso empenho para a gente o mais rápido possível fazer a recuperação”, afirmou o vice-presidente.
Reconhecimento federal
Além de Ribeirão Preto, Alckmin informou que o reconhecimento federal abrangerá os municípios de Guariba, Dumont, Taquaritinga, Barrinha e Pradópolis.
"Eu já fui prefeito, sei o impacto que tem isso, tempestades e especialmente vendaval. O vento ainda é mais grave nesses casos”, disse Geraldo Alckmin.
Segundo o vice-presidente, três prefeituras já protocolaram os decretos municipais junto ao Governo Federal, enquanto as demais devem regularizar a documentação nos próximos dias. A liberação dos recursos ocorrerá após a publicação do reconhecimento no Diário Oficial da União.
Alckmin também anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para reforçar o atendimento às cidades afetadas. Além disso, moradores atingidos pelo temporal poderão solicitar o saque de até 50% do saldo do FGTS, conforme as normas da Caixa Econômica Federal.
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