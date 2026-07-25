O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve em Ribeirão Preto neste sábado, 25, e anunciou que o Governo Federal reconhecerá oficialmente a situação de emergência em seis municípios paulistas atingidos pelo temporal da última sexta-feira, 24. A medida permitirá o acesso a recursos para atendimento às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução da infraestrutura danificada.

A região de Ribeirão Preto foi atingida por ventos de até 122 km/h e acumulou 24 milímetros de chuva em apenas 20 minutos. Segundo meteorologistas, a intensidade da tempestade foi provocada por uma sequência de microexplosões atmosféricas, fenômeno que concentra rajadas extremas em áreas localizadas.

O temporal provocou a morte de um homem, que foi soterrado após o desabamento do telhado de um galpão sobre a residência onde estava. Hospitais, prédios públicos e imóveis residenciais sofreram danos, enquanto árvores foram derrubadas, vias ficaram interditadas e a queda de postes e torres de transmissão deixou milhares de imóveis sem energia elétrica e comprometeu o abastecimento de água. Diante dos estragos, as prefeituras decretaram situação de emergência.