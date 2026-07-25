O PL e o PT realizaram convenções neste sábado, 25, para oficializar as candidaturas de seus representantes às eleições de 2026. De Franca, tiveram as candidaturas homologadas à deputada estadual Delegada Graciela (PL), que disputará a reeleição à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), além de Professora Priscila (PT), que também disputará o Legislativo estadual, e Mariana Negri (PT), candidata à Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

PL confirma candidatura de Delegada Graciela

A Convenção Nacional do Partido Liberal foi realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e oficializou a candidatura à reeleição da deputada estadual Delegada Graciela.

O evento reuniu lideranças do partido e representantes da direita, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), o presidente da Argentina, Javier Milei, além de senadores, deputados e outras lideranças políticas.