O PL e o PT realizaram convenções neste sábado, 25, para oficializar as candidaturas de seus representantes às eleições de 2026. De Franca, tiveram as candidaturas homologadas à deputada estadual Delegada Graciela (PL), que disputará a reeleição à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), além de Professora Priscila (PT), que também disputará o Legislativo estadual, e Mariana Negri (PT), candidata à Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).
PL confirma candidatura de Delegada Graciela
A Convenção Nacional do Partido Liberal foi realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e oficializou a candidatura à reeleição da deputada estadual Delegada Graciela.
O evento reuniu lideranças do partido e representantes da direita, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), o presidente da Argentina, Javier Milei, além de senadores, deputados e outras lideranças políticas.
Com a homologação, a Delegada Graciela será a única representante do PL de Franca na disputa por uma vaga na Alesp. A sigla decidiu não lançar candidato a deputado federal pelo município.
“Foi um momento de muita emoção. Agora, é oficial: meu nome foi homologado como candidata à reeleição. Recebo essa missão com ainda mais responsabilidade. Meu compromisso continua sendo o mesmo: trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, proteger as mulheres e levar investimentos que transformem a vida da nossa população”, afirmou a parlamentar.
PT oficializa candidaturas de Professora Priscila e Mariana Negri
A convenção do Partido dos Trabalhadores foi realizada em Campinas e reuniu lideranças nacionais e estaduais da legenda. Entre os presentes estavam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, além de Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, os deputados federais Kiko Celeguim (PT) e Paulo Teixeira (PT), entre outras lideranças.
Durante o evento, a Federação Brasil da Esperança oficializou as candidaturas de Professora Priscila à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e de Mariana Negri à Câmara dos Deputados. O presidente do PT de Franca, Pedro Doin, acompanhou a convenção e confirmou a homologação das candidaturas.
“As nossas expectativas em relação às duas candidaturas são as melhores possíveis, pois ambas possuem uma trajetória de luta e organização política sólidas. A Professora Priscila representa uma pauta urgente que é a da Educação Especial Inclusiva e a Mariana Negri representa a luta das mulheres na política, num estado que hoje, infelizmente, é campeão nacional em feminicídios. Juntas com Simone e Marina, Lula e Haddad, as nossas candidatas apresentarão a melhor alternativa de voto para São Paulo e para o Brasil”, afirmou Doin.
“Minha expectativa para o período eleitoral é de muito trabalho, de entrega, de consciência política eleitoral à população. Precisamos entender o retrocesso que estamos vivendo no estado de São Paulo, não só na educação, que sofreu muito nesses quatro anos, mas em todas as políticas públicas de responsabilidade do Tarcísio”, disse Professora Priscila.
Mariana Negri afirmou que pretende ampliar sua atuação política durante a campanha. “Nós temos condições de fazer uma campanha em pé de igualdade e acreditamos que, com essa campanha organizada, não só em Franca, mas em todo o estado de São Paulo, temos condições de pleitear uma das vagas para deputada federal. A expectativa para o evento é, realmente, ter a candidatura homologada e fazer contato com outras lideranças, para que o meu nome seja ainda mais conhecido, não só em Franca, mas em todo o estado”, declarou.
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