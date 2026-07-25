Os dois homens detidos pela Polícia Militar após o esfaqueamento de um homem de 29 anos, na tarde deste sábado, 25, no bairro Estação, em Franca, foram liberados após serem apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária). A ocorrência foi registrada como lesão corporal de natureza grave, e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
O crime ocorreu nas proximidades da praça Sabino Loureiro. A vítima teria chegado ao local perguntando pela mãe de um dos envolvidos. A resposta teria provocado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Durante a briga, o homem foi atingido por golpes de faca.
Suspeitos foram localizados
Após o ataque, policiais militares receberam informações de testemunhas sobre a identidade dos suspeitos e conseguiram localizá-los pouco tempo depois. Foram conduzidos à delegacia Luís Ricardo Balduino, de 39 anos, e João Pereira de Freitas, de 41 anos, conhecido como “Indião”, que possui passagem por tentativa de homicídio.
A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Franca. Conforme o último boletim médico passado aos policiais, a equipe médica realizava procedimentos para conter uma hemorragia interna causada pelos ferimentos.
Investigação continua
De acordo com a Polícia Militar, os dois investigados costumam permanecer na praça Sabino Loureiro consumindo bebidas alcoólicas, embora possuam residência fixa. A corporação informou ainda que João Pereira de Freitas é conhecido na região por portar faca e já ter se envolvido em outras ocorrências de esfaqueamento.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal de natureza grave. Após serem ouvidos, os dois homens foram liberados.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime.
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