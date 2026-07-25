Os dois homens detidos pela Polícia Militar após o esfaqueamento de um homem de 29 anos, na tarde deste sábado, 25, no bairro Estação, em Franca, foram liberados após serem apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária). A ocorrência foi registrada como lesão corporal de natureza grave, e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

O crime ocorreu nas proximidades da praça Sabino Loureiro. A vítima teria chegado ao local perguntando pela mãe de um dos envolvidos. A resposta teria provocado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Durante a briga, o homem foi atingido por golpes de faca.

Suspeitos foram localizados

Após o ataque, policiais militares receberam informações de testemunhas sobre a identidade dos suspeitos e conseguiram localizá-los pouco tempo depois. Foram conduzidos à delegacia Luís Ricardo Balduino, de 39 anos, e João Pereira de Freitas, de 41 anos, conhecido como “Indião”, que possui passagem por tentativa de homicídio.