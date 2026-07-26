No dia 26 de julho, o Brasil celebra o Dia dos Avós. É aquela data de fotografia antiga, almoço em família e mensagem de carinho. Mas, em muitas casas, os avós representam muito mais do que isso.

São eles que acordam cedo para levar o neto à escola. Que compram o material, pagam o remédio, acompanham a consulta, participam da reunião e garantem que nada falte dentro de casa. Em algumas famílias, a aposentadoria do avô ou da avó é a renda que paga o aluguel, a comida, a luz, o uniforme e o transporte da criança.

Não são apenas avós. São a base daquela família.