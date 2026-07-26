Ele é muito popular, conhecido pelo jeito amável de receber e atender os amigos e fregueses na sua feirinha de frutas no centro da cidade. Ele é o Clesinho que também gosta de cantar, e tem até uma gravação de sua canção popular, “Caboclo na Cidade”. Desde a última sexta-feira está de idade nova. Grande abraço, ao amigo Clesinho, esposa Vera, cinco filhos e seis netos. Família grande e feliz.

Dicas Práticas

Para limpar a panela queimada: salpique com bicarbonato de sódio e umedeça. Depois de algumas horas, lave. O queimado sairá facilmente. Uma outra: para abrir o zíper com facilidade, pode esfregar sabão, uma ponta de lápis ou uma vela sobre os dentes do zíper. O sabão, o grafite e a parafina são excelentes lubrificantes.