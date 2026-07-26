Mensagem de Abertura
“Viva todos os dias como se fosse o último de sua vida. Um dia você acerta.” Luís Fernando Veríssimo
Aniversários
Nesse 26 de julho muda de idade, entre outros, o André Luiz do Couto... Amanhã, 27, Dráuzio Biondi Júnior... Na terça, 28, Dieguinho Ribeiro, Edna Bueno Rodrigues e Maria Lúcia Manóchio... Na quarta, 29, André Costa... Na sexta-feira,31, Carlos Roberto Diniz e Rodrigo Paula Soró... E no próximo sábado, 1º de agosto, Reginaldo “Gabiroba”, Luís de Carvalho, Valdemir Oliveira (Gambeva) e Paula Bereta. Parabéns e abraço a todos.
Jornalista André Costa
Segue meu abraço ao querido colega e amigo André Costa, brilhante comunicador da TV Clube da Região. Começou, como os mais talentosos pelas ondas do rádio, e daqui foi brilhar em Ribeirão Preto, na TV Clube. Sempre muito simpático como profissional e amigo, recebe o abraço pelo aniversário nesta próxima quarta-feira, e que siga com o sucesso cada vez maior. Parabéns!
Clesinho das frutas
Ele é muito popular, conhecido pelo jeito amável de receber e atender os amigos e fregueses na sua feirinha de frutas no centro da cidade. Ele é o Clesinho que também gosta de cantar, e tem até uma gravação de sua canção popular, “Caboclo na Cidade”. Desde a última sexta-feira está de idade nova. Grande abraço, ao amigo Clesinho, esposa Vera, cinco filhos e seis netos. Família grande e feliz.
Dicas Práticas
Para limpar a panela queimada: salpique com bicarbonato de sódio e umedeça. Depois de algumas horas, lave. O queimado sairá facilmente. Uma outra: para abrir o zíper com facilidade, pode esfregar sabão, uma ponta de lápis ou uma vela sobre os dentes do zíper. O sabão, o grafite e a parafina são excelentes lubrificantes.
Parabéns, doutores!
O casal atuante e muito simpático está agora na Itália, com um grupo de amigos, aproveitando para comemorar o aniversário da médica, Eneida Maníglia e o marido, o psicólogo Miguel Maníglia Neto. Doutora Eneida comemora novo ciclo desde ontem. Eles são pais do Rafael e do Uriel, sogros da Ísis e avós da Elias, que é o xodó da família. Parabéns e um abraço a todos.
Tim-Tim
Estamos em tempo de festejar mais um ano de vida do vereador Marco Garcia. Já há algum tempo não nos encontramos para conversar, mas segue meu abraço a ele, desejando sempre a sequência de um bom trabalho. Foi ontem o aniversário. Siga feliz.
Marcão do supermercado
Este fim de semana foi movimentado no conhecido Supermercado Francano, dirigido pelo Marcos Coelho, corinthiano dos mais apaixonados, e que recebe muitos abraços pelo aniversário, que aconteceu ontem. Casado com dona Cidinha, tem duas filhas e dois netos, que são a paixão do avô. Parabéns, Marcão.
Co-piada
A mãe resolve conversar com seu filho adolescente, e que andava estranho:
- Luizinho, por que você já não encontra mais com o seu amigo Marco?
E ele:
- Mãe, a senhora gostaria de passar o tempo com alguém que fuma, que bebe demais e só fala besteira?
- Claro que não, Luizinho.
- Então, mãe... O Luizinho também não gosta...
Arquivo do Tempo
Ele foi, sem dúvida, um dos mais populares e brilhantes narradores de futebol. Até que sofreu um acidente seríssimo, por pouco não morreu, mas justamente teve a fala comprometida. Refiro-me ao grande Osmar Santos, que tem a mente lúcida, mas já não consegue transmitir futebol como fazia antes disso. Ele esteve em Franca há alguns anos, e conversamos animadamente no Tower Hotel. E foi muito simpático, como sempre.
Mensagem Final
“A verdadeira riqueza não está no dinheiro. Está em abrir os olhos de manhã com saúde perfeita, e terminar o dia em paz.”
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