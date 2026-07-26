A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca utilizou IA (Inteligência Artificial) como ferramenta de apoio nas investigações sobre o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos. Segundo o delegado Márcio Murari, a tecnologia analisou todas as informações reunidas no inquérito e apontou um cenário compatível com a principal linha investigativa: a de que o jovem possa ter sofrido um acidente no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.

A informação foi revelada por Murari durante entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr. De acordo com o delegado, os investigadores reuniram todos os dados obtidos desde o desaparecimento de Tiago e os inseriram em um sistema de inteligência artificial, que cruzou as informações e apresentou um resultado alinhado ao que já vinha sendo apurado.

O delegado, no entanto, ressaltou que a análise produzida pela ferramenta não integra oficialmente o inquérito e não possui valor probatório. Segundo ele, a inteligência artificial funciona apenas como um recurso de apoio às investigações.