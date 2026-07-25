A nova diretoria da Francana anunciou que vai realizar uma auditoria para apurar a situação financeira do clube após assumir a gestão, em 1º de junho. Segundo o presidente Fransérgio Garcia, a administração anterior não apresentou prestação de contas nem realizou a transição administrativa. A estimativa inicial aponta uma dívida de R$ 5 milhões, valor que ainda pode aumentar conforme o levantamento. O montante corresponde a um passivo acumulado ao longo de anos e não se refere exclusivamente à última gestão.

Sem transição e sem prestação de contas

Fransérgio Garcia afirmou que a nova diretoria não teve qualquer reunião com os antigos gestores e que o processo de transição ocorreu apenas junto à Federação Paulista de Futebol.

“Já mandamos a ata para a Federação Paulista, com toda a documentação. Já fizemos o processo de transição com a Federação (FPF), porque a transição da ex-diretoria com a atual diretoria não existiu”, declarou.