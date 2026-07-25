A nova diretoria da Francana anunciou que vai realizar uma auditoria para apurar a situação financeira do clube após assumir a gestão, em 1º de junho. Segundo o presidente Fransérgio Garcia, a administração anterior não apresentou prestação de contas nem realizou a transição administrativa. A estimativa inicial aponta uma dívida de R$ 5 milhões, valor que ainda pode aumentar conforme o levantamento. O montante corresponde a um passivo acumulado ao longo de anos e não se refere exclusivamente à última gestão.
Sem transição e sem prestação de contas
Fransérgio Garcia afirmou que a nova diretoria não teve qualquer reunião com os antigos gestores e que o processo de transição ocorreu apenas junto à Federação Paulista de Futebol.
“Já mandamos a ata para a Federação Paulista, com toda a documentação. Já fizemos o processo de transição com a Federação (FPF), porque a transição da ex-diretoria com a atual diretoria não existiu”, declarou.
De acordo com a diretoria, a ausência de documentos obrigou o clube a contratar uma empresa especializada para levantar a situação financeira. “Não houve nenhuma prestação de conta, não passou absolutamente nada para a nova diretoria. Ou seja, nós estamos tendo que fazer auditoria, nós estamos contratando uma empresa para o primeiro passo auditar e ver a real situação do clube”, afirmou.
A gestão ressaltou que os cerca de R$ 5 milhões identificados até o momento representam apenas um levantamento parcial e que o resultado da auditoria será divulgado posteriormente. “Mas isso é o que nós temos até agora que já apareceu. O que pode aparecer ainda a gente não sabe.”
Mudanças no estatuto
Além da auditoria, a diretoria pretende promover uma reformulação no estatuto da Francana. Segundo Fransérgio Garcia, a proposta é criar mecanismos que permitam maior fiscalização da administração do clube.
“O estatuto tem que ser reformulado para proteger o clube. No Estatuto não tem nenhum artigo que dá condições para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal afastar o Presidente caso ele não preste contas.”
Planejamento para 2027
Na área esportiva, a diretoria confirmou que a Francana disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Série A3 no início de 2027.
Para viabilizar a participação nas competições, uma reunião com um grupo de investidores está marcada para a próxima semana, quando será discutida uma possível parceria para o futebol do clube.
“Já conversamos com vários interessados, vários parceiros. O próprio pastor Ivo (Gonçalves) está chegando na segunda-feira, nós vamos voltar a conversar sobre o futuro da Francana. Então ainda não tem nada definido ainda, mas nós estamos dando um passo de cada vez.”
Ivo Gonçalves, pai do meia-atacante Estêvão Willian, integra um grupo de investidores que também conta com o ex-jogador Fransérgio Bastos. De acordo com o presidente, o grupo já sinalizou interesse em assumir o futebol da Veterana.
Ex-presidente
O ex-presidente da Francana, Rafael Diniz, informou que ficou acordado entre as partes que ele irá elaborar uma planilha e um relatório de encerramento de sua gestão, reunindo as informações necessárias sobre a situação financeira e contábil do clube.
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