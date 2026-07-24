O som do motor deu lugar à oração. Nesta sexta-feira, véspera do Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, a MoV Franca reuniu cerca de 70 pessoas para uma bênção conduzida pelo padre Idair Perina, da Paróquia São Benedito,, que abençoou os veículos e os profissionais que os conduzem todos os dias pelas ruas da cidade.

A data é tradicionalmente associada a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e marcou a primeira homenagem do tipo feita pela empresa, que está em seu primeiro ano de operação no transporte urbano de Franca.

Depois da bênção, veio o almoço especial, servido entre 10h e 15h para contemplar os diferentes turnos sem interromper a operação. Todos os participantes receberam brindes.

Para Reginaldo Carlos, coordenador de tráfego da MoV, a homenagem tem um sentido pessoal. Filho de motorista, ele brincava de dirigir ônibus quando criança e construiu a carreira degrau por degrau dentro do setor: foi cobrador, porteiro, passou pela fiscalização até chegar à função que ocupa hoje. "Ser motorista não é visar só salário, tem que gostar", diz.

Ele descreve a rotina como um exercício permanente de atenção. "O desafio é trabalhar com a maior atenção possível, evitando acidentes." Não é força de expressão: um ônibus urbano pesa cerca de 17 mil quilos vazio e tem 14 metros de comprimento. Conduzir esse veículo pelo centro de Franca, entre carros, motos e pedestres, exige uma leitura de trânsito que poucos profissionais precisam ter.

Do outro lado do volante está Leonel Cortez Cortez Júnior, que acompanha a MoV desde o início da operação em Franca. Antes de dirigir ônibus, ele passou anos ao volante de caminhões - uma transição maior do que parece, já que o transporte de carga e o de passageiros pedem ritmos e responsabilidades diferentes.

Há seis meses ele faz a mesma linha, a Zelinda/Esmeralda. Nesse tempo, o trajeto virou convívio. Trabalhadores que pegam o primeiro horário, estudantes, aposentados: são os mesmos rostos, dia após dia, e muitos já viraram amizade.

Hoje a MoV conta com 137 motoristas, sendo nove mulheres na função. A frota é composta por 75 veículos, dos quais cinco ficam de reserva, atendendo 57 linhas urbanas. São mais de 32 mil pessoas transportadas, em média, por dia da semana.

Antes de assumir a operação, todo motorista contratado passa por treinamentos e orientação sobre as normas da empresa. A MoV mantém ainda parceria com o CEST/SENAT, que oferece cursos e capacitação continuada - uma forma de manter a equipe atualizada e melhorar o atendimento ao passageiro.