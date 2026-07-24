24 de julho de 2026
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AÇÃO CRIMINOSA

Criminoso quebra vitrine, invade loja e furta roupas em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Homem passando de bicicleta em frente à loja; vidro destruído após ação criminosa
Homem passando de bicicleta em frente à loja; vidro destruído após ação criminosa

Uma loja de roupas no bairro Cidade Nova, em Franca, foi alvo de um furto na manhã desta sexta-feira, 24. O crime aconteceu por volta das 7h30, quando um homem quebrou a vitrine com uma pedra, invadiu o estabelecimento e fugiu levando peças de roupa. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O impacto da ação deixou estilhaços de vidro espalhados pela calçada, enquanto o interior da loja ficou completamente revirado.

Segundo testemunhas, o suspeito, que estava em uma bicicleta, passou diversas vezes pela rua antes de cometer o crime. Em seguida, arremessou uma pedra contra a vitrine, entrou no comércio e fugiu com as mercadorias.

Testemunha foi ameaçada

Durante a fuga, o homem ainda teria ameaçado um pintor que trabalhava em um estabelecimento próximo e presenciou toda a ação.

A proprietária da loja acredita que o criminoso já monitorava o local antes do furto. Ela também suspeita que o caso possa estar relacionado a uma perseguição por parte da concorrência, hipótese que deverá ser apurada pelas autoridades.

Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito foi preso.

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