Uma loja de roupas no bairro Cidade Nova, em Franca, foi alvo de um furto na manhã desta sexta-feira, 24. O crime aconteceu por volta das 7h30, quando um homem quebrou a vitrine com uma pedra, invadiu o estabelecimento e fugiu levando peças de roupa. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.
O impacto da ação deixou estilhaços de vidro espalhados pela calçada, enquanto o interior da loja ficou completamente revirado.
Segundo testemunhas, o suspeito, que estava em uma bicicleta, passou diversas vezes pela rua antes de cometer o crime. Em seguida, arremessou uma pedra contra a vitrine, entrou no comércio e fugiu com as mercadorias.
Testemunha foi ameaçada
Durante a fuga, o homem ainda teria ameaçado um pintor que trabalhava em um estabelecimento próximo e presenciou toda a ação.
A proprietária da loja acredita que o criminoso já monitorava o local antes do furto. Ela também suspeita que o caso possa estar relacionado a uma perseguição por parte da concorrência, hipótese que deverá ser apurada pelas autoridades.
Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito foi preso.
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