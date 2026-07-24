Uma loja de roupas no bairro Cidade Nova, em Franca, foi alvo de um furto na manhã desta sexta-feira, 24. O crime aconteceu por volta das 7h30, quando um homem quebrou a vitrine com uma pedra, invadiu o estabelecimento e fugiu levando peças de roupa. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O impacto da ação deixou estilhaços de vidro espalhados pela calçada, enquanto o interior da loja ficou completamente revirado.

Segundo testemunhas, o suspeito, que estava em uma bicicleta, passou diversas vezes pela rua antes de cometer o crime. Em seguida, arremessou uma pedra contra a vitrine, entrou no comércio e fugiu com as mercadorias.

Testemunha foi ameaçada