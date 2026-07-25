A equipe masculina sub-20 de futebol de Franca conquistou, na quinta-feira, 23, o título dos Jogos Regionais de Barretos 2026 ao vencer Ribeirão Preto por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gustavo Cocão encerrou a campanha de forma invicta e assegurou vaga nos Jogos Abertos, que serão disputados em outubro, em Votuporanga.
Após o apito final, o treinador comemorou a conquista e destacou a importância do resultado para o futebol francano.
“Feliz demais pelo título. A última conquista foi em 2016 pela cidade de Franca e, após 10 anos, vencer uma competição de nível regional é muito importante”, afirmou Gustavo Cocão.
Campanha invicta
Franca disputou seis partidas ao longo da competição, com quatro vitórias e dois empates. O título foi conquistado sem derrotas.
Confira os resultados da campanha:
Fase de grupos
- Franca 7 x 1 Guaíra
- Franca 1 x 1 Jaboticabal
- Franca 5 x 0 Barretos
Quartas de final
- Franca 8 x 0 Olímpia
Semifinal
- Franca 2 x 1 Taquaritinga
Final
- Franca 2 x 2 Ribeirão Preto (vitória por 4 a 3 nos pênaltis)
Além do título, Franca teve dois atletas premiados individualmente. Diego Pablo terminou a competição como artilheiro, enquanto Guilherme Fradique foi eleito o melhor goleiro do torneio.
Próximo desafio
Com a conquista regional, Franca garantiu classificação para os Jogos Abertos de 2026, previstos para ocorrer entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga.
Segundo Gustavo Cocão, a competição reunirá apenas os campeões das oito regiões esportivas distribuídas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
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