25 de julho de 2026
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CAMPEÃO!

Franca conquista título invicto do futebol sub-20 nos Regionais

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Elenco do time de futebol masculino de Franca pelos Jogos Regionais em Barretos
Elenco do time de futebol masculino de Franca pelos Jogos Regionais em Barretos

A equipe masculina sub-20 de futebol de Franca conquistou, na quinta-feira, 23, o título dos Jogos Regionais de Barretos 2026 ao vencer Ribeirão Preto por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gustavo Cocão encerrou a campanha de forma invicta e assegurou vaga nos Jogos Abertos, que serão disputados em outubro, em Votuporanga.

Após o apito final, o treinador comemorou a conquista e destacou a importância do resultado para o futebol francano.

“Feliz demais pelo título. A última conquista foi em 2016 pela cidade de Franca e, após 10 anos, vencer uma competição de nível regional é muito importante”, afirmou Gustavo Cocão.

Campanha invicta

Franca disputou seis partidas ao longo da competição, com quatro vitórias e dois empates. O título foi conquistado sem derrotas.

Confira os resultados da campanha:

Fase de grupos

  • Franca 7 x 1 Guaíra
  • Franca 1 x 1 Jaboticabal
  • Franca 5 x 0 Barretos

Quartas de final

  • Franca 8 x 0 Olímpia

Semifinal

  • Franca 2 x 1 Taquaritinga

Final

  • Franca 2 x 2 Ribeirão Preto (vitória por 4 a 3 nos pênaltis)

Além do título, Franca teve dois atletas premiados individualmente. Diego Pablo terminou a competição como artilheiro, enquanto Guilherme Fradique foi eleito o melhor goleiro do torneio.

Próximo desafio

Com a conquista regional, Franca garantiu classificação para os Jogos Abertos de 2026, previstos para ocorrer entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga.

Segundo Gustavo Cocão, a competição reunirá apenas os campeões das oito regiões esportivas distribuídas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

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