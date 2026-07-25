A equipe masculina sub-20 de futebol de Franca conquistou, na quinta-feira, 23, o título dos Jogos Regionais de Barretos 2026 ao vencer Ribeirão Preto por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gustavo Cocão encerrou a campanha de forma invicta e assegurou vaga nos Jogos Abertos, que serão disputados em outubro, em Votuporanga.

Após o apito final, o treinador comemorou a conquista e destacou a importância do resultado para o futebol francano.

“Feliz demais pelo título. A última conquista foi em 2016 pela cidade de Franca e, após 10 anos, vencer uma competição de nível regional é muito importante”, afirmou Gustavo Cocão.

Campanha invicta