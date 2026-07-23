A infraestrutura da zona rural e os desafios para garantir melhores condições ao produtor de café foram tema do novo debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem quais seriam as prioridades para o campo e como pretendem transformar propostas em ações concretas, os participantes defenderam investimentos em estradas vicinais, logística, segurança rural, conectividade e fortalecimento da cadeia produtiva do café.

A região de Franca é a principal produtora de café do Estado de São Paulo, e parte da produção depende de vias rurais para chegar aos centros de comercialização. Nas respostas, os pré-candidatos apresentaram diferentes estratégias para ampliar recursos públicos e melhorar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do agronegócio regional.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: