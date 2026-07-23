A infraestrutura da zona rural e os desafios para garantir melhores condições ao produtor de café foram tema do novo debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem quais seriam as prioridades para o campo e como pretendem transformar propostas em ações concretas, os participantes defenderam investimentos em estradas vicinais, logística, segurança rural, conectividade e fortalecimento da cadeia produtiva do café.
A região de Franca é a principal produtora de café do Estado de São Paulo, e parte da produção depende de vias rurais para chegar aos centros de comercialização. Nas respostas, os pré-candidatos apresentaram diferentes estratégias para ampliar recursos públicos e melhorar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do agronegócio regional.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"A região de Franca é a principal produtora de café do estado, e boa parte dessa safra sai da lavoura por estrada de terra. Quais são as suas prioridades para a zona rural da região e o que o senhor vai fazer para garantir que elas realmente saiam do papel?"
Flávia Lancha (PSD): "Sou cafeicultora há mais de 30 anos. Sei o que é ver um trator atolar na chuva, um caminhão não conseguir chegar e uma safra inteira depender de uma estrada de terra. Como deputada, vou trabalhar para aproximar as prefeituras do Estado, garantir recursos para a recuperação e a manutenção dessas estradas. Também vou lutar pela retomada das ferrovias.
O São Paulo nos trilhos inclui o projeto do trem Intercidades entre Ribeirão Preto e Franca. Isso significa logística, turismo e desenvolvimento. Eu conheço café, conheço a região e sei o que precisa ser feito. Quero levar essa experiência para defender o agro."
Alexandre Tabah (Novo): "A Alta Mogiana é uma das maiores produtoras de café do Brasil. Minha prioridade é trazer os recursos do programa Melhor Caminho para recuperar e asfaltar os trechos críticos das estradas rurais. Chega de lamaçal quando chove e da poeira quando faz sol.
O agro precisa de infraestrutura e fortalecimento da patrulha para combater o furto de café e maquinários. O agro sustenta o Brasil e o produtor rural merece respeito, segurança e estradas de qualidade. Sei o que precisa ser feito. Meu nome é Alexandre Tabah e estou como pré-candidato a deputado estadual pelo NOVO, Obrigado."
Marcos Ferreira (PSB): "Focar no plano regional de desenvolvimento com os eixos econômico, social e com sustentabilidade. Podemos promover investimentos para a manufatura do café, café solúvel, cápsulas e sachês, especiais por mês, extração de óleo e cafeína para cosméticos, higiene e medicamentos.
Estruturar no plano regional de desenvolvimento um programa de infraestrutura rural sustentável com o objetivo de promover a construção, manutenção e melhoria das estradas vicinais asfaltadas e não asfaltadas, utilizando tecnologias e práticas sustentáveis. Para tanto, necessário e imprescindível a disputa do orçamento geral do Estado com mobilização social e participação popular de toda a região de Franca e articulação política para acessar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional."
Cristiany de Castro (Republicanos): "O agronegócio é a força da nossa região e o Café de Franca leva o nome do Estado de São Paulo para o Brasil e para o mundo.
Quem produz riqueza merece infraestrutura de qualidade. Como deputado estadual eu vou lutar pela recuperação das estradas vicinais, mais segurança para as famílias do campo e melhores condições para o escoamento da produção. Também vou defender investimentos em conectividade rural. Meu compromisso é buscar recursos, fiscalizar as obras e garantir que os investimentos saiam do papel."
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto.
A pré-candidata Delegada Graciela (PL) e a pré-candidata Professora Priscila (PT) não enviaram seus vídeos até o fechamento do prazo estabelecido pela organização.
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