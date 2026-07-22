Familiares, amigos e admiradores se despedem de Nicola Costa, conhecido em Franca pelo trabalho como relojoeiro e especialista em velocímetros. Ele morreu na terça-feira, 21, aos 93 anos, deixando uma trajetória marcada pelo trabalho, dedicação à família e uma forte ligação com a história da cidade.
Natural de Franca, Sr. Nicola manteve por mais de 40 anos uma oficina na avenida Major Nicácio, esquina com a rua Álvaro Abranches, na região central. O local se tornou referência para moradores de diferentes gerações que buscavam serviços de reparo em relógios, velocímetros e outros instrumentos de precisão.
Desde a adolescência, ele atuava no segmento de relojoaria, realizando consertos de carrilhões, relógios de cuco, modelos de corda e diversos equipamentos de medição. Ao longo da vida, também se especializou na manutenção de velocímetros, tacógrafos, taxímetros e balanças.
Referência em instrumentos de precisão
Um dos trabalhos mais recentes de Sr. Nicola foi a restauração de um relógio de madeira maciça com quase dois metros de altura e mais de 200 anos de existência, pertencente à própria família. A peça, de origem italiana, era considerada uma das suas maiores relíquias.
Além da atuação profissional, ele também cultivava a paixão pelo xadrez e pelas damas, tendo participado de competições regionais representando Franca.
Sr. Nicola era pai de Nicola Rossano, atual secretário municipal de Meio Ambiente e ex-secretário de Infraestrutura de Franca.
Ele deixa a mulher, Inês Teixeira Costa, os filhos Alexandre, Graziela e Nicola, conhecido como Nicolinha, além de sete netos.
Homenagem da família
Em homenagem ao pai, Nicola Rossano destacou os ensinamentos recebidos ao longo da vida e a dedicação que ele teve com a família.
"Além de pai, um grande companheiro que eu tive, uma pessoa que me educou do jeito que sabia educar e que hoje me possibilita educar os meus filhos também. Se tudo que a gente tem e toda facilidade que temos hoje na vida, com certeza veio dele, da educação dele, do trabalho dele e da dedicação dele", afirmou.
O secretário também ressaltou o legado deixado pelo pai.
"Um homem que trabalhou, só trabalhou na vida, cumpriu com as obrigações dele e se dedicou à família. Então eu agradeço muito a Deus por ter me entregado o pai que entregou. O meu pai foi muito especial."
Rossano ainda destacou a importância do relojoeiro para a cidade.
"Ele trabalhou com todo aparelho de precisão na nossa cidade, seja taxímetro, velocímetro, tacógrafo, balança, relógio de pulso, de bolso, de parede e de ponto. Foi um autodidata que dedicou a vida aos aparelhos de medição e precisão em Franca."
Despedida
O velório de Nicola Costa foi realizado nesta quarta-feira, 22, no Velório São Vicente de Paulo.
O sepultamento estava marcado para as 15h, no Cemitério da Saudade, em Franca.
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