A morte do advogado Carlos Roberto Grupo Ribeiro, aos 48 anos, causou grande comoção em Miguelópolis na segunda-feira, 20. Bastante conhecido e querido na cidade, ele era membro do Clube dos Pioneiros, entidade que atua na organização da tradicional festa do município, além de integrar a Maçonaria.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Carlos passou mal ao longo do dia, reclamando de fortes dores. Após atendimento médico, foi constatado que ele sofria um infarto. Diante da gravidade do quadro, o advogado foi transferido para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, onde seria submetido aos procedimentos necessários.

No entanto, durante o atendimento, ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu.