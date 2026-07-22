A morte do advogado Carlos Roberto Grupo Ribeiro, aos 48 anos, causou grande comoção em Miguelópolis na segunda-feira, 20. Bastante conhecido e querido na cidade, ele era membro do Clube dos Pioneiros, entidade que atua na organização da tradicional festa do município, além de integrar a Maçonaria.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Carlos passou mal ao longo do dia, reclamando de fortes dores. Após atendimento médico, foi constatado que ele sofria um infarto. Diante da gravidade do quadro, o advogado foi transferido para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, onde seria submetido aos procedimentos necessários.
No entanto, durante o atendimento, ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu.
A notícia da morte provocou uma onda de mensagens de pesar nas redes sociais. Amigos, familiares e moradores lamentaram a perda precoce do advogado, lembrado pelo bom relacionamento com a comunidade e pela participação ativa em ações e eventos da cidade.
Em nota oficial, a Prefeitura de Miguelópolis lamentou profundamente a perda. No comunicado, a administração municipal destacou que Carlos era marido da servidora pública municipal Luciane Campos e ressaltou seu legado de profissionalismo, dedicação e relevantes serviços prestados à população.
"Neste momento de dor, o prefeito Júlio Ferreira do Carmo, em nome da Administração Municipal, manifesta as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Carlos Roberto, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda", diz a nota.
Como forma de homenagem, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em todo o município.
O corpo de Carlos foi velado e sepultado em Miguelópolis, no Cemitério Municipal da cidade, nessa terça-feira, 21.
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