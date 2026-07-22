Veja o obituário desta quarta-feira, 22, em Franca:

Nome: Nicola Costa

Idade: 93 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Elias Bento dos Santos

Idade: 52 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h