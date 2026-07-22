22 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 22, em Franca:

Nome: Nicola Costa 
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Elias Bento dos Santos  
Idade: 52 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Efigênia Rita de Oliveira 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Antônio de Paula Nascimento 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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