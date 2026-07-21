Uma vendedora de churros ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro na noite desta terça-feira, 21, no estacionamento da avenida Chico Júlio, na Vila Exposição, em Franca. O motorista, que teria atingido a vítima de forma proposital, segundo as primeiras informações, fugiu do local sem prestar socorro. A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa com traumatismo craniano.
O atropelamento ocorreu no estacionamento localizado em frente ao Savegnago. Conforme as primeiras informações, o motorista entrou no local e atingiu a vendedora.
Com o impacto, a vítima foi arremessada e o carrinho de churros ficou completamente destruído. Após o atropelamento, o condutor deixou o local sem prestar socorro.
Motorista é procurado
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que foi levada para a Santa Casa com traumatismo craniano.
Policiais militares estiveram no local para registrar a ocorrência. Até o fechamento desta matéria, o motorista não havia sido localizado.
A motivação do atropelamento ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.
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