Uma vendedora de churros ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro na noite desta terça-feira, 21, no estacionamento da avenida Chico Júlio, na Vila Exposição, em Franca. O motorista, que teria atingido a vítima de forma proposital, segundo as primeiras informações, fugiu do local sem prestar socorro. A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa com traumatismo craniano.

O atropelamento ocorreu no estacionamento localizado em frente ao Savegnago. Conforme as primeiras informações, o motorista entrou no local e atingiu a vendedora.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e o carrinho de churros ficou completamente destruído. Após o atropelamento, o condutor deixou o local sem prestar socorro.

Motorista é procurado