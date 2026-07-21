A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 21, um projeto de resolução que altera os tempos de discussão em plenário. A proposta, de autoria do presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL), busca evitar debates fora do tema em análise e discussões de caráter ideológico. O texto foi aprovado por unanimidade.

As mudanças reduzem de sete para três minutos o tempo de discussão de moções e requerimentos. Já o período destinado à discussão de projetos passa de sete para dez minutos. A justificativa de voto também foi ampliada, de um para dois minutos por vereador.

O tempo de uso da tribuna permanecerá em dez minutos. Os apartes continuarão permitidos apenas com autorização do orador e terão duração máxima de um minuto.