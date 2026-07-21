Uma cratera que se formou na rua Paraná, no Jardim Bethânia, em Franca, preocupa motoristas que passam pela região. Segundo vizinhos, o buraco aumentou de tamanho nos últimos dias, comprometendo o asfalto ao redor.

Moradores afirmam que o problema começou na última sexta-feira, 17, e que o buraco vem se ampliando, aumentando o risco de o asfalto ceder e acidentes de trânsito. Eles também suspeitam da existência de um vazamento de água no local.

Na tentativa de evitar acidentes, galhos foram colocados para sinalizar a cratera na rua.