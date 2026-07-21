21 de julho de 2026
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Buraco na rua Paraná preocupa moradores por risco de acidentes

Por Manuela Sampaio | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Buraco na rua Paraná, no Jardim Bethânia, em Franca
Buraco na rua Paraná, no Jardim Bethânia, em Franca

Uma cratera que se formou na rua Paraná, no Jardim Bethânia, em Franca, preocupa motoristas que passam pela região. Segundo vizinhos, o buraco aumentou de tamanho nos últimos dias, comprometendo o asfalto ao redor. 

Moradores afirmam que o problema começou na última sexta-feira, 17, e que o buraco vem se ampliando, aumentando o risco de o asfalto ceder e acidentes de trânsito. Eles também suspeitam da existência de um vazamento de água no local.

Na tentativa de evitar acidentes, galhos foram colocados para sinalizar a cratera na rua.

Em nota, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que realizará o reparo na rede de distribuição de água da rua Paraná até esta quarta-feira, 22. 

A companhia informou ainda que a área foi sinalizada e isolada para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a execução do serviço. 

Após a conclusão dos trabalhos, será feita a recomposição do asfalto.

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