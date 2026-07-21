Um motociclista de 24 anos ficou ferido no fim da tarde desta terça-feira, 21, após bater em um caminhão na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. O sol, que estava bem baixo no momento do acidente, pode ter contribuído para a colisão.

De acordo com o motorista do caminhão, ele saiu da rua Professora Ambrosina Veloso Ribeiro para acessar a avenida São Vicente. Ao entrar no cruzamento, no sentido Jardim Noêmia–Vila Hípica, precisou aguardar a passagem de outros veículos.

Nesse momento, o motociclista, que seguia no sentido contrário, atingiu a caçamba do caminhão.

Motociclista foi socorrido