21 de julho de 2026
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NA SÃO VICENTE

Motociclista bate em caminhão e sofre traumatismo craniano; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Equipe do Samu durante o atendimento ao motociclista, vítima de acidente na avenida São Vicente, em Franca
Equipe do Samu durante o atendimento ao motociclista, vítima de acidente na avenida São Vicente, em Franca

Um motociclista de 24 anos ficou ferido no fim da tarde desta terça-feira, 21, após bater em um caminhão na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. O sol, que estava bem baixo no momento do acidente, pode ter contribuído para a colisão.

De acordo com o motorista do caminhão, ele saiu da rua Professora Ambrosina Veloso Ribeiro para acessar a avenida São Vicente. Ao entrar no cruzamento, no sentido Jardim Noêmia–Vila Hípica, precisou aguardar a passagem de outros veículos.

Nesse momento, o motociclista, que seguia no sentido contrário, atingiu a caçamba do caminhão.

Motociclista foi socorrido

Com o impacto, o motociclista, que seguia para a academia, bateu a cabeça. Ele sofreu um traumatismo craniano leve e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado à Santa Casa de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista aparentemente não percebeu o caminhão e bateu contra a traseira do veículo. Segundo o motorista, o impacto foi tão forte que o caminhão chegou a tremer.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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