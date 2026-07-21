A Prefeitura de Franca realizou 3.090 serviços de tapa-buracos, conservação e manutenção de ruas e avenidas no primeiro semestre e no início de julho. O maior número de intervenções ocorreu em março, quando foram executados 1.009 serviços.

Grande parte da demanda chegou por meio da Tapezap, canal disponibilizado pela Prefeitura para que os moradores solicitem reparos. Ao todo, foram registradas 2474 solicitações.

Nesta semana, cinco equipes atuam simultaneamente nos bairros: Vila Chico Júlio, Estação, jardins Barão, Paulista e Brasilândia, Chácara São Paulo, Vila Resende, São Joaquim, Residencial Moreira Júnior, Jardim Luíza e Marambaia.