A Prefeitura de Franca realizou 3.090 serviços de tapa-buracos, conservação e manutenção de ruas e avenidas no primeiro semestre e no início de julho. O maior número de intervenções ocorreu em março, quando foram executados 1.009 serviços.
Grande parte da demanda chegou por meio da Tapezap, canal disponibilizado pela Prefeitura para que os moradores solicitem reparos. Ao todo, foram registradas 2474 solicitações.
Nesta semana, cinco equipes atuam simultaneamente nos bairros: Vila Chico Júlio, Estação, jardins Barão, Paulista e Brasilândia, Chácara São Paulo, Vila Resende, São Joaquim, Residencial Moreira Júnior, Jardim Luíza e Marambaia.
Os pedidos de tapa-buracos podem ser feitos pelo Tapezap, por meio do telefone (16) 99999-8480. É necessário enviar uma mensagem de texto com o endereço completo do local, incluindo nome da rua, número próximo e bairro.
Recapeamento
Paralelamente aos serviços de manutenção, a Prefeitura mantém as obras de recapeamento do programa Asfalto Novo, realizado em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
Atualmente, os trabalhos estão concentrados nos Jardins Aeroportos 3 e 4. Desde o início do programa, também receberam intervenções o Parque do Horto, parte da Vila Santa Terezinha, os Jardins Paraty e Ângela Rosa e seu prolongamento, além de trechos da Santa Cruz e do Jardim Aeroporto.
O programa também contemplou a rotatória da avenida Geralda Rocha e Silva, entre o Jardim Tropical e o Residencial Meirelles, com ligação à avenida Abrahão Brickmann. Outras vias incluídas foram a avenida Santos Dumont, no bairro da Estação, a avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial, e a avenida Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano.
Sinalização
As equipes municipais também realizam a revitalização da sinalização de trânsito. Nesta segunda e terça-feira, os serviços estão concentrados nas avenidas Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Antônio Petráglia, e Lisete Coelho Lourenço, no Leporece I, além da rua Denizar Trevizani, no Aeroporto III, e de vias do Parque São Jorge e bairros próximos.
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