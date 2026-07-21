Os furtos de hidrômetros em Franca dispararam em 2026 e já superaram, em apenas seis meses, o total de ocorrências registradas durante todo o ano passado. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), foram contabilizados 619 casos no primeiro semestre deste ano, ante 481 registros ao longo de todo o ano de 2025.
O aumento das ocorrências provoca impactos que vão além da retirada do equipamento. Além de interromper a medição do consumo, o furto pode causar vazamentos, desperdício de água tratada, danos às instalações hidráulicas dos imóveis e até interromper o abastecimento até que o hidrômetro seja substituído.
A Sabesp informou que atua em conjunto com as forças de segurança, compartilhando informações que possam auxiliar na identificação e responsabilização dos autores dos furtos.
O que fazer em caso de furto?
Ao perceber o desaparecimento do hidrômetro, o morador deve registrar um boletim de ocorrência e comunicar a Sabesp para solicitar a substituição do equipamento. O atendimento pode ser feito pela Central de Atendimento (0800 055 0195), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual.
Com a apresentação do boletim de ocorrência, a troca do hidrômetro é realizada gratuitamente. Sem o documento, o cliente poderá ser responsável pelo custo do novo equipamento, conforme regulamentação da Arsesp.
O prazo regulatório para a reposição é de até 48 horas. Segundo a Sabesp, no entanto, a substituição costuma ocorrer em um período menor, para restabelecer o abastecimento e a medição do consumo o mais rapidamente possível.
Enquanto o imóvel permanecer sem o hidrômetro, a conta de água é calculada com base na média de consumo anterior ao furto. Após a instalação do novo equipamento, a leitura volta a ser feita normalmente.
Atenção e prevenção
A Sabesp orienta que moradores fiquem atentos a movimentações suspeitas nas proximidades dos imóveis e acionem a Polícia Militar pelo telefone 190 em caso de suspeita de furto. Imagens de câmeras de segurança também podem contribuir para a identificação dos responsáveis.
Segundo a companhia, a colaboração da população é fundamental para reduzir esse tipo de crime, evitar prejuízos aos moradores e combater o desperdício de água tratada.
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