Os furtos de hidrômetros em Franca dispararam em 2026 e já superaram, em apenas seis meses, o total de ocorrências registradas durante todo o ano passado. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), foram contabilizados 619 casos no primeiro semestre deste ano, ante 481 registros ao longo de todo o ano de 2025.

O aumento das ocorrências provoca impactos que vão além da retirada do equipamento. Além de interromper a medição do consumo, o furto pode causar vazamentos, desperdício de água tratada, danos às instalações hidráulicas dos imóveis e até interromper o abastecimento até que o hidrômetro seja substituído.

A Sabesp informou que atua em conjunto com as forças de segurança, compartilhando informações que possam auxiliar na identificação e responsabilização dos autores dos furtos.

O que fazer em caso de furto?