Um entregador ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no começo da tarde desta terça-feira, 21, na avenida Moacir Vieira Coelho, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

As imagens mostram o motociclista trafegando pela avenida no sentido ao Parque Vicente Leporace quando atingiu um Volkswagen Golf que estava estacionado e entrou na via após sinalizar a conversão.

Com o impacto, o entregador foi arremessado da motocicleta e sofreu ferimentos. Uma equipe de resgate prestou atendimento no local e realizou o encaminhamento da vítima ao hospital.

Motorista deixou o local