21 de julho de 2026
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JARDIM REDENTOR

Motorista foge após atingir entregador em Franca; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motorista saindo do estacionamento, prestes a bater em motociclista no Jardim Redentor, em Franca
Motorista saindo do estacionamento, prestes a bater em motociclista no Jardim Redentor, em Franca

Um entregador ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no começo da tarde desta terça-feira, 21, na avenida Moacir Vieira Coelho, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz". 

As imagens mostram o motociclista trafegando pela avenida no sentido ao Parque Vicente Leporace quando atingiu um Volkswagen Golf que estava estacionado e entrou na via após sinalizar a conversão.

Com o impacto, o entregador foi arremessado da motocicleta e sofreu ferimentos. Uma equipe de resgate prestou atendimento no local e realizou o encaminhamento da vítima ao hospital.

Motorista deixou o local

Segundo testemunhas, a pessoa que conduzia o Volkswagen Golf deixou o local após a colisão.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

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