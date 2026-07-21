O Hospital Estadual "Dom Diógenes Silva Matthes", em Franca, quase dobrou o número de pacientes internados em apenas duas semanas, reflexo da abertura gradual de novos leitos na unidade. Entre os dias 1º e 16 de julho, o total de internações passou de 25 para 48, acompanhando a ampliação da capacidade de atendimento do hospital.

Desde a inauguração, a unidade vem expandindo gradualmente a oferta de leitos e ampliando a realização de consultas e exames para pacientes regulados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os primeiros resultados já aparecem nos indicadores assistenciais.

No primeiro mês de funcionamento das internações clínicas, o hospital registrou 90 altas hospitalares, sendo 61 da Clínica Médica, 18 da Clínica Pediátrica e 11 da Clínica Psiquiátrica. No mesmo período, foram realizadas 294 consultas e 58 exames.