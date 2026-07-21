O Hospital Estadual "Dom Diógenes Silva Matthes", em Franca, quase dobrou o número de pacientes internados em apenas duas semanas, reflexo da abertura gradual de novos leitos na unidade. Entre os dias 1º e 16 de julho, o total de internações passou de 25 para 48, acompanhando a ampliação da capacidade de atendimento do hospital.
Desde a inauguração, a unidade vem expandindo gradualmente a oferta de leitos e ampliando a realização de consultas e exames para pacientes regulados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os primeiros resultados já aparecem nos indicadores assistenciais.
No primeiro mês de funcionamento das internações clínicas, o hospital registrou 90 altas hospitalares, sendo 61 da Clínica Médica, 18 da Clínica Pediátrica e 11 da Clínica Psiquiátrica. No mesmo período, foram realizadas 294 consultas e 58 exames.
A unidade está localizada na avenida São Vicente, 5.000, no bairro Chácara Espraiado.
Atendimento em expansão
Até a metade de julho, foram realizadas 245 consultas nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Geral, Urologia, Pneumologia, Nefrologia, Proctologia, Anestesiologia, Cirurgia Vascular e Infectologia. No mesmo período, o hospital contabilizou 106 exames.
Desde a inauguração, a unidade já soma 637 consultas médicas, 164 exames realizados e mantém crescimento contínuo no número de internações, ampliando o acesso da população de Franca e dos municípios da região ao atendimento especializado.
A expectativa é que a ocupação dos leitos continue aumentando nas próximas semanas, conforme a disponibilização de vagas pelo Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), antiga Cross, responsável pela regulação e pelo encaminhamento de pacientes aos hospitais.
Autoridades destacam avanço
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) afirmou que o crescimento das internações demonstra o avanço da operação da unidade.
"Ver o Hospital Estadual ampliando o número de internações demonstra que a estrutura está entrando em pleno funcionamento e cumprindo seu papel de fortalecer a saúde pública. Esse é um investimento que beneficia não apenas Franca, mas toda a nossa região, oferecendo mais acesso, mais qualidade e mais dignidade para quem precisa."
O diretor do DRS-8 (Departamento Regional de Saúde), Ricardo Bessa, também destacou a evolução dos atendimentos. "O hospital entrou em operação realizando consultas ambulatoriais, exames, procedimentos e internações em enfermaria e UTI, de forma gradativa e progressiva, com assistência de excelente qualidade e segurança aos pacientes, de acordo com a programação realizada pela Secretaria Estadual de Saúde", finalizou.
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