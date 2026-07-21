Moradores de Franca com 16 anos ou mais podem se inscrever em um curso gratuito de panificação, com 25 vagas disponíveis. A capacitação será realizada nesta quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, das 8h às 17h, no Banco de Alimentos, no Parque dos Pinhais. As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira, 22.
O curso integra o projeto CozinhAlimento, desenvolvido pela Secretaria de Ação Social e pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), com o objetivo de qualificar novos profissionais para o mercado de trabalho no setor de panificação.
Os interessados devem se inscrever pelos telefones (16) 3711-9821 e (16) 3711-9805.
Conteúdo do curso
Durante as aulas, os participantes terão atividades práticas sobre técnicas de produção de pães e produtos similares, além de orientações sobre higiene, controle de qualidade e empreendedorismo.
A capacitação também apresentará possibilidades de atuação para quem deseja empreender. Os alunos receberão informações sobre os serviços da Sala do Empreendedor e as linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Povo Paulista.
Local da capacitação
O curso será realizado na sede do Banco de Alimentos, localizada na Alameda Vicente Leporace, 4.805, no Parque dos Pinhais.
Além de receber alimentos da agricultura familiar e doações de estabelecimentos comerciais, o Banco de Alimentos distribui os produtos para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais do município e desenvolve ações voltadas à qualificação profissional.
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