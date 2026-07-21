Moradores de Franca com 16 anos ou mais podem se inscrever em um curso gratuito de panificação, com 25 vagas disponíveis. A capacitação será realizada nesta quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, das 8h às 17h, no Banco de Alimentos, no Parque dos Pinhais. As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira, 22.

O curso integra o projeto CozinhAlimento, desenvolvido pela Secretaria de Ação Social e pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), com o objetivo de qualificar novos profissionais para o mercado de trabalho no setor de panificação.

Os interessados devem se inscrever pelos telefones (16) 3711-9821 e (16) 3711-9805.

Conteúdo do curso