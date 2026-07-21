21 de julho de 2026
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Franca abre 25 vagas para curso gratuito de panificação

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Imagem gerada por IA
Curso de panificação acontece em Franca
Curso de panificação acontece em Franca

Moradores de Franca com 16 anos ou mais podem se inscrever em um curso gratuito de panificação, com 25 vagas disponíveis. A capacitação será realizada nesta quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, das 8h às 17h, no Banco de Alimentos, no Parque dos Pinhais. As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira, 22. 

O curso integra o projeto CozinhAlimento, desenvolvido pela Secretaria de Ação Social e pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), com o objetivo de qualificar novos profissionais para o mercado de trabalho no setor de panificação.

Os interessados devem se inscrever pelos telefones (16) 3711-9821 e (16) 3711-9805.

Conteúdo do curso

Durante as aulas, os participantes terão atividades práticas sobre técnicas de produção de pães e produtos similares, além de orientações sobre higiene, controle de qualidade e empreendedorismo.

A capacitação também apresentará possibilidades de atuação para quem deseja empreender. Os alunos receberão informações sobre os serviços da Sala do Empreendedor e as linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Povo Paulista.

Local da capacitação

O curso será realizado na sede do Banco de Alimentos, localizada na Alameda Vicente Leporace, 4.805, no Parque dos Pinhais.

Além de receber alimentos da agricultura familiar e doações de estabelecimentos comerciais, o Banco de Alimentos distribui os produtos para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais do município e desenvolve ações voltadas à qualificação profissional.

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