O Magalu inaugura na próxima segunda-feira, 27, às 8h, o Auditório Tia Luiza, instalado na Loja 1, no Centro de Franca, conhecida como a "Nave Mãe". O espaço foi criado para preservar e compartilhar a história da empresa, de seus fundadores e da trajetória da marca, além de homenagear Luiza Trajano Donato, fundadora da rede.

O novo auditório reúne um percurso que apresenta a evolução do Magalu desde a inauguração da Loja 1. O ambiente também destaca campanhas que marcaram a história da rede e conta com recursos interativos, como QR Codes que direcionam os visitantes ao Museu Vivo do Magalu.

A inauguração acontecerá durante o tradicional Rito de Comunhão da empresa, cerimônia que celebra os valores e a cultura organizacional do Magalu. Após a homenagem, os convidados participarão de um café da manhã.

Um espaço para preservar a história