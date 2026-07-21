O Magalu inaugura na próxima segunda-feira, 27, às 8h, o Auditório Tia Luiza, instalado na Loja 1, no Centro de Franca, conhecida como a "Nave Mãe". O espaço foi criado para preservar e compartilhar a história da empresa, de seus fundadores e da trajetória da marca, além de homenagear Luiza Trajano Donato, fundadora da rede.
O novo auditório reúne um percurso que apresenta a evolução do Magalu desde a inauguração da Loja 1. O ambiente também destaca campanhas que marcaram a história da rede e conta com recursos interativos, como QR Codes que direcionam os visitantes ao Museu Vivo do Magalu.
A inauguração acontecerá durante o tradicional Rito de Comunhão da empresa, cerimônia que celebra os valores e a cultura organizacional do Magalu. Após a homenagem, os convidados participarão de um café da manhã.
Um espaço para preservar a história
Segundo o gerente Luciano Marques, o Auditório Tia Luiza foi concebido para ser um ambiente de memória e de imersão na cultura da empresa.
"Foi criado para contar a história do Magalu. É um espaço que mostra desde a inauguração até os dias de hoje, reúne campanhas icônicas e também apresenta o Museu Vivo do Magalu por meio de QR Codes", explicou.
A proposta é que o local vá além das atividades internas e receba também clientes e visitantes interessados em conhecer a trajetória da companhia. A empresa ainda define o formato das visitas, que poderão ocorrer diariamente ou em um dia específico da semana, quando haverá uma imersão guiada.
"Eu queria deixar um dia da semana para oferecer um café da tarde e fazer um tour, contando toda a história e os detalhes para quem quiser conhecer. Vai ser um espaço aberto ao público", afirmou.
Centro da cultura do Magalu
Além de preservar a memória da empresa, o auditório continuará exercendo um papel estratégico na rotina do Magalu.
O espaço abriga diariamente as reuniões matinais das equipes, recebe o Rito de Comunhão realizado às segundas-feiras e transmite, às quintas-feiras, a TV Luísa, programação nacional da companhia. O ambiente também é utilizado para treinamentos de gerentes, diretores, executivos e colaboradores de diferentes regiões do país.
"Esse auditório foi idealizado com esse propósito. É um lugar onde recebemos gerentes em treinamento, diretores, executivos e pessoas que querem conhecer um pouquinho da nossa história. Ficou muito bacana", destacou Marques.
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