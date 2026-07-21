Um pedreiro de 59 anos morreu após passar mal enquanto trabalhava em uma obra na tarde desta terça-feira, 21, na avenida Hugo Betarello, na região Sul de Franca.
Segundo informações apuradas no local, ele estava em um andaime quando começou a se sentir mal, pediu aos colegas que o ajudassem a descer e, já no chão, perdeu os sinais vitais.
Os trabalhadores acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou manobras de reanimação. Apesar das tentativas, o homem não resistiu e teve a morte constatada no local.
Mal-estar durante o trabalho
De acordo com as informações obtidas no local, a vítima já apresentava problemas cardíacos. Após relatar o mal-estar, os colegas interromperam a atividade e o auxiliaram a descer do andaime antes de acionarem o socorro.
As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades.
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