A entrada em vigor da tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os calçados brasileiros acendeu um sinal de alerta na indústria de Franca. A medida passa a valer nesta quarta-feira, 22, e pode afetar diretamente um dos principais mercados consumidores do polo calçadista francano.

Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, o presidente do Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca), Toni Hajel, afirmou que os Estados Unidos respondem por cerca de 40% das exportações do setor na cidade. Segundo ele, as empresas locais embarcam aproximadamente 650 mil pares de calçados por ano para o país, movimentando cerca de US$ 20 milhões.

Para Hajel, a principal preocupação é a dificuldade de substituir esse mercado no curto prazo. "Você não encontra outro país para substituir esse volume de exportação em curto prazo", afirmou.