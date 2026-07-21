21 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TEMPO SECO

Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar em Franca e região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Céu visto do bairro São José, em Franca
Céu visto do bairro São José, em Franca

A Defesa Civil emitiu, na tarde desta terça-feira, 21, um alerta para baixa umidade do ar em Franca, Ituverava e municípios vizinhos. O aviso, baseado em comunicado do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), permanece válido até as 18h e indica umidade relativa do ar entre 30% e 20%, condição classificada como de perigo potencial.

Segundo a Defesa Civil, a recomendação é que a população redobre os cuidados durante o período mais seco do dia. Entre as orientações estão beber bastante líquido, evitar exercícios físicos ao ar livre e reduzir a exposição ao sol nos horários mais quentes.

Cuidados durante o período de baixa umidade

De acordo com o alerta, a condição representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde, mas exige atenção, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Em caso de necessidade, a população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Tempo segue firme em Franca

Na quarta-feira, 22, o tempo permanece seco, com temperaturas entre 14°C e 29°C. Na quinta-feira, 23, a máxima também deve chegar aos 29°C, ainda sem previsão de chuva.

A mudança nas condições do tempo está prevista para sexta-feira, 24, quando há previsão de pancadas fracas de chuva. As temperaturas devem variar entre 16°C e 28°C.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários