A Defesa Civil emitiu, na tarde desta terça-feira, 21, um alerta para baixa umidade do ar em Franca, Ituverava e municípios vizinhos. O aviso, baseado em comunicado do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), permanece válido até as 18h e indica umidade relativa do ar entre 30% e 20%, condição classificada como de perigo potencial.

Segundo a Defesa Civil, a recomendação é que a população redobre os cuidados durante o período mais seco do dia. Entre as orientações estão beber bastante líquido, evitar exercícios físicos ao ar livre e reduzir a exposição ao sol nos horários mais quentes.

Cuidados durante o período de baixa umidade

De acordo com o alerta, a condição representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde, mas exige atenção, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.