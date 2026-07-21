A Defesa Civil emitiu, na tarde desta terça-feira, 21, um alerta para baixa umidade do ar em Franca, Ituverava e municípios vizinhos. O aviso, baseado em comunicado do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), permanece válido até as 18h e indica umidade relativa do ar entre 30% e 20%, condição classificada como de perigo potencial.
Segundo a Defesa Civil, a recomendação é que a população redobre os cuidados durante o período mais seco do dia. Entre as orientações estão beber bastante líquido, evitar exercícios físicos ao ar livre e reduzir a exposição ao sol nos horários mais quentes.
Cuidados durante o período de baixa umidade
De acordo com o alerta, a condição representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde, mas exige atenção, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Em caso de necessidade, a população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Tempo segue firme em Franca
Na quarta-feira, 22, o tempo permanece seco, com temperaturas entre 14°C e 29°C. Na quinta-feira, 23, a máxima também deve chegar aos 29°C, ainda sem previsão de chuva.
A mudança nas condições do tempo está prevista para sexta-feira, 24, quando há previsão de pancadas fracas de chuva. As temperaturas devem variar entre 16°C e 28°C.
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