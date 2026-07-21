A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede Sustentabilidade), estará em Franca nesta quarta-feira, 22. A agenda começa às 10h30, com uma roda de conversa no Tower Hotel sobre o tema “Sustentabilidade, Democracia e o Futuro do Brasil”. O evento é aberto ao público.
A programação com a pré-candidata ao Senado por São Paulo tem como proposta promover um diálogo sobre os desafios do país, reunindo participantes para discutir temas ligados à sustentabilidade, à democracia e às perspectivas para o futuro do Brasil.
O encontro será realizado no Tower Hotel, localizado na rua Doutor Júlio Cardoso, 2.214, no Centro de Franca. Os organizadores orientam que os interessados façam a inscrição antecipada por meio de formulário on-line (clique aqui). A participação é gratuita.
Além da roda de conversa pela manhã, Marina Silva também cumprirá agenda em Franca durante a tarde desta quarta-feira. A deputada federal concederá entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr. por meio do projeto Arena GCN.
Carreira política
Marina disputou sua primeira eleição em 1986. Em 1988, foi eleita vereadora de Rio Branco (AC). Dois anos depois, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre e, em 1994, tornou-se senadora da República aos 35 anos, sendo a senadora mais jovem da história do país naquele momento. Foi reeleita em 2002.
Em 2003, assumiu o Ministério do Meio Ambiente, permanecendo no cargo até 2008, quando deixou a pasta e retornou ao Senado para concluir o mandato.
Também concorreu à Presidência da República em 2010, 2014 e 2018. Nas duas primeiras disputas, terminou em terceiro lugar, obtendo cerca de 19,6 milhões e 22 milhões de votos, respectivamente.
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