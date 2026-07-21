A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede Sustentabilidade), estará em Franca nesta quarta-feira, 22. A agenda começa às 10h30, com uma roda de conversa no Tower Hotel sobre o tema “Sustentabilidade, Democracia e o Futuro do Brasil”. O evento é aberto ao público.

A programação com a pré-candidata ao Senado por São Paulo tem como proposta promover um diálogo sobre os desafios do país, reunindo participantes para discutir temas ligados à sustentabilidade, à democracia e às perspectivas para o futuro do Brasil.

O encontro será realizado no Tower Hotel, localizado na rua Doutor Júlio Cardoso, 2.214, no Centro de Franca. Os organizadores orientam que os interessados façam a inscrição antecipada por meio de formulário on-line (clique aqui). A participação é gratuita.