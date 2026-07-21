Uma motocicleta Honda CG Fan 160 preta, de placa COP-7F66, foi furtada na porta de uma casa na rua Geraldo Gomes Marinho, na Vila Rezende, em Franca. Segundo a vítima, o crime ocorreu nesta segunda-feira, 20, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local.

O vídeo mostra dois homens chegando em outra motocicleta. Um deles desce do veículo e furta a Honda CG Fan, enquanto o comparsa aguarda para a fuga.

Após perceber o crime, familiares e amigos iniciaram buscas pela região. Segundo o relato, um motociclista com características semelhantes às do suspeito foi visto nas imediações dos bairros Bom Sucesso e Copacabana.