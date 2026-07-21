Nicola Costa, de 93 anos, morreu nesta terça-feira, 21, em Franca. Ele estava internado e recebia cuidados médicos em razão da idade avançada.

Nicola Costa deixa a mulher, Inês Teixeira Costa, os filhos Nicola Rossano, Alexandre e Graziela, além de sete netos. Nicola Rossano é secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Franca, tendo integrado as três administrações do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e também ocupado o cargo de secretário de Infraestrutura.

Relojoeiro e operador de velocímetro, Nicola Costa manteve por muitos anos uma oficina na avenida Major Nicácio, esquina com a rua Álvaro Abranches, na região central de Franca.