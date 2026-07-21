O desaparecimento de um homem de 40 anos mobiliza a Polícia Civil de Franca. Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da vítima, que informou que o filho, Caio Lobato de Andrade Rosa, não é visto desde a madrugada de sábado, 18, quando teria saído para trabalhar como entregador utilizando uma motocicleta emprestada.

Segundo o registro policial, Caio é dependente químico e estava internado em uma clínica de reabilitação em Ribeirão Preto. Recentemente, ele havia deixado a unidade para morar em Franca com um primo e a avó. O familiar conseguiu um emprego para Caio como entregador em uma farmácia e emprestou uma motocicleta Honda Biz 125 KS, preta, ano 2011, para que ele pudesse trabalhar.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, à 0h07 de sábado, 18, o primo informou à mãe de Caio que ele havia desaparecido e não retornou para casa desde então. A motocicleta também não foi localizada.