Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 21, suspeito de furtar fios de cobre de empresas instaladas no Distrito Industrial de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares após o suspeito tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura.
A equipe da Polícia Militar seguia para atender outra ocorrência quando avistou dois homens em atitude suspeita na avenida Wilson Sábio de Melo. Ao perceberem a presença dos policiais, ambos correram em direção a uma área de mata. Após diligências, um dos suspeitos foi alcançado e abordado.
Durante a revista, os policiais encontraram com o homem fios de cobre, um aparelho celular danificado, além de ferramentas que, segundo a investigação, seriam utilizadas na prática do crime, entre elas uma faca, um alicate, uma chave inglesa e um pé de cabra.
Ainda conforme o registro policial, o suspeito admitiu inicialmente aos militares que havia furtado a fiação de uma empresa próxima e indicou o local do crime. Os policiais foram até a empresa, onde um funcionário responsável pelo monitoramento confirmou o furto da fiação. Durante a ocorrência, outra equipe da PM atendia um furto semelhante em uma outra empresa. Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, o representante da empresa reconheceu o suspeito como autor do crime.
Já no Plantão Policial, o homem mudou a versão apresentada aos policiais e afirmou que havia encontrado os fios e as ferramentas em uma caçamba, negando participação nos furtos. No entanto, diante das provas reunidas, do reconhecimento por imagens e da posse dos materiais, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado.
O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil também requisitou perícia ao Instituto de Criminalística para complementar a investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.