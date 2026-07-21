Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 21, suspeito de furtar fios de cobre de empresas instaladas no Distrito Industrial de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares após o suspeito tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura.

A equipe da Polícia Militar seguia para atender outra ocorrência quando avistou dois homens em atitude suspeita na avenida Wilson Sábio de Melo. Ao perceberem a presença dos policiais, ambos correram em direção a uma área de mata. Após diligências, um dos suspeitos foi alcançado e abordado.

Durante a revista, os policiais encontraram com o homem fios de cobre, um aparelho celular danificado, além de ferramentas que, segundo a investigação, seriam utilizadas na prática do crime, entre elas uma faca, um alicate, uma chave inglesa e um pé de cabra.