Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por receptação na noite dessa segunda-feira, 20, em Franca, após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com registro de furto. A prisão aconteceu depois que o suspeito tentou fugir da abordagem policial, mas acabou sendo detido no cruzamento das ruas Simpliciano Pombo e João Deocleciano Luz, na Vila Raycos.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma briga generalizada em um posto de combustíveis localizado na Rua Francisco Marques. Quando os policiais chegaram, os envolvidos correram em direções diferentes. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos foi localizado pilotando uma Honda Biz sem capacete.

Ainda conforme o registro, ao perceber que seria abordado, o motociclista tentou desviar da viatura policial, mas acabou colidindo contra o para-choque do veículo oficial, perdeu o equilíbrio e caiu. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos e a viatura também não foi danificada.