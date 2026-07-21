Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por receptação na noite dessa segunda-feira, 20, em Franca, após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com registro de furto. A prisão aconteceu depois que o suspeito tentou fugir da abordagem policial, mas acabou sendo detido no cruzamento das ruas Simpliciano Pombo e João Deocleciano Luz, na Vila Raycos.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma briga generalizada em um posto de combustíveis localizado na Rua Francisco Marques. Quando os policiais chegaram, os envolvidos correram em direções diferentes. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos foi localizado pilotando uma Honda Biz sem capacete.
Ainda conforme o registro, ao perceber que seria abordado, o motociclista tentou desviar da viatura policial, mas acabou colidindo contra o para-choque do veículo oficial, perdeu o equilíbrio e caiu. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos e a viatura também não foi danificada.
Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, durante a consulta da motocicleta, os policiais constataram que o veículo possuía registro de furto. A vítima informou que havia adquirido a moto no último dia 17 de julho e que ela foi levada sem sua autorização, registrando boletim de ocorrência. Posteriormente, foi comunicada da recuperação do veículo.
Em depoimento, o suspeito alegou que utilizou a motocicleta apenas para deixar o local da confusão por receio de sua segurança e afirmou desconhecer que o veículo era produto de furto. Apesar da versão apresentada, a autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para caracterizar o crime de receptação, já que ele estava na posse direta da motocicleta furtada.
O delegado responsável ratificou a prisão em flagrante e determinou o encaminhamento do indiciado para a Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta foi recuperada e será devolvida ao proprietário. A perícia também constatou que não havia sinais de adulteração nos identificadores do veículo.
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