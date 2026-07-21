Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam 10.564 vagas de emprego em todo o Estado de São Paulo nesta semana. Na região administrativa de Franca, são 84 oportunidades para trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
As vagas são intermediadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, por meio da rede de mais de 200 unidades do PAT espalhadas por São Paulo. A quantidade de postos de trabalho pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme as vagas são preenchidas.
Entre as funções com maior número de oportunidades em todo o Estado, estão auxiliar de logística (1.691 vagas), alimentador de linha de produção (1.539), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (469), faxineiro (416), atendente de lanchonete (357), servente de obras (322), operador de telemarketing ativo e receptivo (302), atendente de lojas e mercados (285), motorista de ônibus urbano (254) e auxiliar nos serviços de alimentação (240).
Na divisão por regiões administrativas, a de Franca aparece com 84 vagas. Campinas lidera a oferta, com 2.680 oportunidades, seguida por Sorocaba (1.402) e pela capital paulista, que concentra 4.840 postos.
Além da intermediação de mão de obra, os PATs também oferecem serviços gratuitos como habilitação ao seguro-desemprego, facilitando o acesso dos trabalhadores aos benefícios previstos em lei após demissão sem justa causa.
Para concorrer às vagas, o interessado deve comparecer à unidade do PAT mais próxima levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Em Franca, o PAT fica em prédio anexo à Rodoviária, no Residencial Baldassari.
Plataforma Trampolim
Além do atendimento presencial, os trabalhadores também podem buscar vagas por meio da plataforma digital Trampolim, que reúne oportunidades de emprego e cursos gratuitos de qualificação profissional.
O sistema permite filtrar vagas por área de atuação e localização, oferece ferramentas para criação de currículo e testes de habilidades, além de contar com uma área específica voltada ao público com 60 anos ou mais, que reúne oportunidades de recolocação, cursos e acesso a linhas de microcrédito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.