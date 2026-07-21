Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam 10.564 vagas de emprego em todo o Estado de São Paulo nesta semana. Na região administrativa de Franca, são 84 oportunidades para trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

As vagas são intermediadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, por meio da rede de mais de 200 unidades do PAT espalhadas por São Paulo. A quantidade de postos de trabalho pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme as vagas são preenchidas.

Entre as funções com maior número de oportunidades em todo o Estado, estão auxiliar de logística (1.691 vagas), alimentador de linha de produção (1.539), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (469), faxineiro (416), atendente de lanchonete (357), servente de obras (322), operador de telemarketing ativo e receptivo (302), atendente de lojas e mercados (285), motorista de ônibus urbano (254) e auxiliar nos serviços de alimentação (240).